EUs utenriksministre om Gaza-rapport: – Vi kan ikke se på at barn sulter

Sveriges utenriksminister Maria Malmer Stenergard vil at EU legger større press på Israel. Foto: AP / NTB

Rapporten retter søkelyset på om Israels krig på Gazastripen bryter med samarbeidsavtalen mellom EU og Israel, særlig når det gjelder avtalens artikkel 2 om respekt for menneskerettigheter og demokratiske prinsipper.

EU-landene fikk i helgen oversendt rapporten, som kontoret til EUs utenrikssjef Kaja Kallas, EEAS, står bak.

Rapporten er den første i sitt slag og kommer etter at et flertall av landene med Nederland i spissen krevde en gjennomgang av samarbeidet med Israel.

– Jeg tror vi kommer til å lande på at Israels opptreden strider mot artikkel 2, konstaterer Sveriges utenriksminister Maria Malmer Stenergard overfor nyhetsbyrået TT.

Annonse

– Må diskutere

Spørsmålet er da: Hva vil EU gjøre?

Foreløpig ikke stort, ifølge uttalelser fra EU-diplomater som NTB har vært i kontakt med.

– Dersom rapporten konkluderer med brudd på artikkel 2, må vi diskutere hva vi skal gjøre, sier en av dem.

Annonse

Håpet er imidlertid at en slik konklusjon i seg selv vil være et kraftig nok signal til å få Israel til å endre oppførsel.

– Vi ønsker å legge press på Israel, sier EU-diplomaten.

– Kan ikke se på at barn sulter

Det samme sier Stenergard.

Annonse

– Det viktigste nå er at vi ser reell endring, og at mat, medisiner og vann nå kommer inn i Gaza. Vi kan ikke se på at barn sulter, sier hun.

Spania, som er blant de mest Israel-kritiske landene, har på sin side allerede lagt et forslag på bordet om øyeblikkelig å sette samarbeidsavtalen på pause.

Stenergard ser imidlertid ikke for seg at EU-kommisjonen vil komme med et forslag om dette nå.

Splittet

Annonse

EU-landene har lenge vært svært splittet i synet på Israel. I det siste har kritikken av Israel økt, men etter at Israel angrep Iran, virket kritikken å ha dempet seg noe.

Det er også høyst uklart hvordan Israels og USAs angrep på Iran vil påvirke mandagens diskusjon.

– Vi håper at et flertall stiller seg bak konklusjonene. Men vi ønsker å opprettholde dialogen med Israel og kommer ikke til å gå inn for å suspendere avtalen, sier en av diplomatene.

Samtidig har ni land, blant dem Sverige, Finland og Belgia, sendt et brev til EU-kommisjonen der de ber om en snarlig vurdering av om import og salg av varer fra ulovlige bosetninger på det okkuperte Vestbredden er i strid med folkeretten.

Annonse

Er svaret ja, kan det bety boikott av slike varer.

Demonstrasjoner varslet

Også aktivister vil bruke anledningen for det den er verdt, til å legge press på EUs utenriksministre.

Mandag skal organisasjonen Avaaz avduke en stor installasjon i Brussel med bilder av lidelsene til Gazas barn.

Annonse

– Hvor mye lenger kan dere tolerere dette? spør Avaaz.

Samme dag ankommer også en stor Gaza-marsj Brussel. Demonstrantene har gått hele veien fra Paris for, som det heter i en pressemelding, å få EU til å legge maksimalt press på Israel for å stoppe de pågående massakrene i Gaza.

I Brussel har det omtrent daglig vært demonstrasjoner for Palestina siden Gaza-angrepene startet i oktober 2023.