Støre tok imot Macron – første offisielle besøk av en fransk president på 41 år

Ekteparet Macrons besøk er det første offisielle besøket av en fransk president på 41 år.

Støre og Macron skal etterpå ha et møte på Statsministerens kontor, før de to skal ha en felles pressekonferanse på Nasjonalmuseet. I løpet av dagen skal de også delta på et arrangement med næringslivet.

Støre og Macron skal snakke om det norsk-franske samarbeidet om det grønne skiftet, energi og kultur.

– Samarbeidet mellom Norge og Frankrike blir stadig nærere, dypere og bredere. Vi har i løpet av det siste året styrket samarbeidet om grønn industri og grønn omstilling, og om forsvar og sikkerhet, sa Støre før besøket.

Annonse

Han påpeker også at de to landene i stor grad er samstemte i internasjonale spørsmål om behov for å bevare flernasjonale samarbeid og stå opp for folkeretten.

Brigitte Macron følger et eget program sammen med dronning Sonja. Og i kveld har kongeparet invitert ekteparet Macron til gallamiddag på Slottet.