Kraftige reaksjoner fra arabiske land etter USAs angrep på Iran

USAs forsvarsminister Pete Hegseth og forsvarssjef Dan Caine møtte pressen i Pentagon søndag for å orientere om det amerikanske angrepet på mål i Iran. Alex Brandon / AP / NTB

Saudi-Arabia uttrykker «stor bekymring» for angrepene søndag. Irans tidligere erkerival i regionen gjenopptok forbindelsene med regjeringen i Teheran i 2023 etter kinesisk mekling.

Golflandene har engasjert seg i en intens, men resultatløs diplomatisk innsats siden Israel innledet sin luftkrig mot mål i Iran 13. juni.

Mange av de oljerike nabolandene til Iran huser viktige amerikanske ressurser og militærbaser. De arabiske vertslandene frykter at krigen kan spre seg hit og true deres sikkerhet og økonomi.

Frykter katastrofale følger

Qatar, som huser den største amerikanske militærbasen i Midtøsten, sier de frykter «katastrofale konsekvenser» for regionen og for hele verden.

Oman, som meklet i atomforhandlingene mellom Iran og USA som pågikk helt fram til Israels angrep, fordømmer sterkt de amerikanske angrepene. Oman beskriver angrepene som ulovlige og ber om nedtrapping.

De forente arabiske emirater uttrykker også bekymring og ber om en umiddelbar slutt på opptrappingen.

Klargjør tilfluktsrom

Bahrain ba søndag de fleste offentlig ansatte om å jobbe hjemmefra inntil videre, mens landets utenriksdepartement også ber om en retur til forhandlingsbordet. Den amerikanske marinens femte flåte, som dekker Midtøsten, har sin base i Bahrain.

Kuwait har samtidig aktivert en kriseplan som innebærer å klargjøre tilfluktsrom.

Frykter inngripen

Irak, nok et land som huser amerikanske baser og som grenser til Iran, uttrykker «dyp bekymring og kraftig fordømmelse», ifølge en regjeringstalsmann.

– Angrepene er en alvorlig trussel mot fred og sikkerhet i Midtøsten.

Frykten er økende i Irak for at Iran-støttede militser som har truet amerikanske interesser i regionen, skal gripe inn og angripe amerikanske mål.

I Libanon oppfordrer president Joseph Aoun, som regnes for å stå USA nær, begge parter til å gjenoppta forhandlinger og gjenopprette stabiliteten.

Trusler fra Jemen

Egypt fordømmer også opptrappingen og advarer om «farlige følger», mens Jordans utenriksdepartement uttrykker «dyp bekymring».

I Jemen er den mektige Houthi-bevegelsen alliert med regjeringen i Teheran. Houthiene beskriver USAs angrep som en krigserklæring mot det iranske folk. De varsler at våpenhvilen de nylig inngikk med USA, er over, og at angrepene på amerikanske fartøy i Rødehavet blir gjenopptatt.

Fra palestinsk hold fordømmer den iranskstøttede organisasjonen Hamas det den beskriver som «åpenbar amerikansk aggresjon» mot Iran.

President Donald Trump talte 15. mai i Al Udeid-basen utenfor Qatars hovedstad Doha, der rundt 10.000 amerikanske soldater er stasjonert. Foto: Alex Brandon / AP / NTB