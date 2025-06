Israel har angrepet Evin-fengselet i Iran

Forsvarsminister Israel Katz bekrefter tidlig mandag ettermiddag at de angriper mål knyttet til myndighetene i Teheran, deriblant Evin-fengselet.

Iran besvarte angrepene med nye rakettangrep mot Israel i morgentimene. Det er ikke meldt om personskader fra disse angrepene.

– Den iranske diktatoren skal straffes med full styrke for å ha angrepet den israelske hjemmefronten, sier det israelske forsvarsdepartementet.

Skader på Evin-fengselet

Annonse

Portene til Evin-fengselet nord i Teheran Teheran ble truffet i et israelsk angrep, rapporterer iransk statlig TV.

TV-kanalen viste overvåkingsbilder i svart-hvitt som angivelig skal være fra angrepet.

Nyhetsbyrået til det iranske rettsvesenet Mizan bekreftet også angrepet og sier at deler av fengselet er skadet, men at situasjonen skal være under kontroll.

Katz meldte tidligere mandag at angrepene mot mål i Teheran er enestående i sin intensitet.

Annonse

Flere statlige mål

Det israelske militæret (IDF) sier også at de angriper hovedkvarteret og flere kommandosentraler til Revolusjonsgarden.

De har også angrepet atomanlegget Fordo som var blant hovedmålene under det amerikanske angrepet i helgen. De hevder det er for å hindre tilgang til anlegget.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) krevde mandag at inspektørene deres måtte få slippe til atomanleggene til Iran igjen.

Annonse

De israelske angrepene skal ha truffet deler av kraftinfrastrukturen i Teheran, noe som førte til strømbrudd i enkelte områder, ifølge nyhetsbyrået Fars. Avisen Haaretz skriver at rundt 8000 husstander skal ha mistet strømmen, ifølge energiministeren

Iranske motangrep

Iran har besvart angrepene. I løpet av to timer mandag formiddag sendte de minst tre bølger med raketter eller droner. Alarmene gikk flere steder i Israel, og folk måtte gå i sikkerhet.

Israelske medier har meldt om nedslag i kystbyen Ashdod, rundt tre mil sør for Tel Aviv. Også her skal angrepene ha ført til strømbrudd på grunn av skade på infrastrukturen. Strømmen kom raskt tilbake.

Annonse

Fengsel for politiske fanger

Evin-fengselet nord i Teheran huser politiske fanger, opposisjonelle og menneskerettsaktivister. Blant de innsatte er også flere med utenlandsk statsborgerskap. Narges Mohammadi, som vant Nobels fredspris i 2023, satt fengslet her i flere år fram til desember i fjor.

Vestlige menneskerettsgrupper har lenge slått alarm om forholdene i det store Evin-fengselet. I 2018 slo USAs regjering fast at det pågår alvorlige menneskerettsovergrep her.

Evin har huset politiske fanger siden tidlig på 1970-tallet, før Irans autoritære sjah ble styrtet i en bred folkeoppstand som endte med at Ruhollah Khomeini og hans tilhengere opprettet det islamske prestestyret.