Beløpet er det laveste Virke har registrert siden undersøkelsen første gang ble gjennomført i 2012.

Til sammenligning planla norske husstander i snitt å bruke litt over 43.000 kroner da de ble spurt i desember 2019.

– Samtidig melder flere aktører om at det begynner å komme inn bookinger fra norske gjester. Det finnes heldigvis lyspunkter i en ellers mørk tid for reiselivsnæringen, sier Astrid Bergmål, leder for Virke Reiseliv.

Private hytter

For et halvt år siden oppga seks av ti av dem som skulle på sommerferie, at de planla å reise til utlandet. Nå svarer kun 7 prosent det samme.

I undersøkelsen oppgir 47 prosent at de sannsynligvis skal tilbringe årets ferie på privat hytte i Norge, mens 41 prosent forteller at de skal være hjemme.

38 prosent planlegger besøk hos familie eller venner i Norge, og 36 prosent har planer om ferie på hotell, campingplass, hyttegrend eller et sted med privat utleie i Norge. Her har folk kunne oppgi flere svar.

Et tøft år for reiselivet

Lederen for Virke Reiseliv minner om at overnattingssteder, aktivitets- og opplevelsesaktører over hele Norge nå står klare til å ta imot norske gjester.

– De er mulighetsorienterte, men det er ikke til å komme unna at det blir en tøff sommer og et tøft år for reiselivsnæringen. At folk kutter i eget feriebudsjettet understreker dette, sier hun.

Bergmål sier det er positivt at flere ser ut til å planlegge ferie i eget land, men mener tallet er for lavt til å kunne dekke opp for alle de utenlandske turistene, som nå uteblir som følge av reiserestriksjoner.

– Vi er bekymret over at mange aktører ikke vil klare seg. Mange lever av sommersesongen alene, har små marginer og er avhengige av internasjonale gjester. Mange av disse treffes heller ikke av regjeringens tiltakspakker, sier Bergmål.

Vil ha grenseåpning

I undersøkelsen oppgir seks av ti at attraksjoner og opplevelser er styrende for valget av reiser. Tre av ti svarer at miljø er styrende, og dette tallet ligger på nivå med fjoråret.

Virke ber myndighetene jobbe med å legge til rette for gradvis gjenåpning av grensene på en trygg måte.

– Vi registrerer at en rekke land nå åpner for turister fra Norge, mens norske myndigheter fremdeles holder igjen. Det å få i gang igjen internasjonal turisme er viktig både for norsk reiselivsnæring, men også for alle de landene som lever av turisme, sier Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.