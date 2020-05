Den tradisjonelle campingvognen har tapt terreng for bobilen de siste årene, men samtidig seiler en liten luring opp som utfordrer: Den såkalte reisevognen, også kalt kjørevogn eller minicamper.

Jørgen Dølvik Husbyn (39) og samboer Maria Tykhelle Kayser (35) – begge lærere med utdanning innen friluftsliv – er blant dem som har investert i en slik knøttliten campingvogn. De valgte seg en Hero Camper Ranger, etter å snublet over noen forlokkende bilder på sosiale medier. I fjor var familien på fem på reise med vognen i flere landsdeler i Norge, pluss på en toukers rundtur i Sverige.

Reiserestriksjonene har naturlig nok begrenset campinglivet så langt i 2020, men så snart muligheten byr seg, vil familien legge ut på landeveien igjen.

– Det er tross alt langt lettere å drive med sosial distansering når du har en campingvogn, sier Jørgen Dølvik Husbyn.

Den kompakte og futuristiske Mink Camper er et godt eksempel på hvordan designere av moderne campingvogner tenker utenfor boksen. Foto: Mink Campers/NTB scanpix

Trend

– Bobilene har satt salgsrekorder hvert år siden 2016. Men det har også vært en økende etterspørsel etter små, kompakte reisevogner, bekrefter Tore Afdal, redaktør i magasinet Din Fritid.

Reisevognen er helt i tråd med campingvognens opprinnelige idé om å reise med et kompakt hus på slep.

– Større campingvogner som selges i Norge, brukes ofte som såkalte «fastplassvogner», som betyr at de kjøpes av kunden for å plasseres permanent på ett sted. Reisevogner, derimot, er ment for mer aktiv bruk, sier Afdal.

Campingkulturen i Norge startet med små vogner, som gradvis har vokst seg større opp gjennom årene. Nå er lite og reisevennlig igjen populært. Foto: Jan Stage/NTB scanpix

Roligere på veien

Det er mange grunner til å velge reisevogn framfor bobil eller større campingvogn. Det mest åpenbare er prisen, som sjelden overstiger 200.000 til 300.000 kroner for en ny og fullspekket modell. Reisevognen krever også mindre lagringsplass og vedlikehold, lar seg trekke av mindre kjøretøy, kan kjøres med vanlig førerkort og er enklere å flytte på uten bil. Også på veiene gir de mindre reisevognene flere fordeler, sier Afdal:

– Jo mindre en campingvogn er, desto roligere og mer stabil blir kjøringen. Veldig mange av de små vognene er designet for å være mer aerodynamiske enn de tradisjonelle vognene, som er større og mer firkantede. Det gir et mindre utslag når du for eksempel møter en trailer på motorveien, når du treffer sterk sidevind, og ikke minst når kortet trekkes på bensinstasjonen.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Yngre målgruppe

En av nøkkelfaktorene som driver etterspørselen etter mindre reisevogner, sier Afdal, er den stadig yngre aldersgruppen som blir interessert i campinglivet. Mange har ikke råd til en egen bobil ved siden av hverdagsbilen, og mange mangler lagringsplass for store campingvogner i mer tettbygde strøk. Dermed blir kompakte reisevogner en praktisk løsning.

Mange av reisevognene bygges også med en instagramvennlig design – fra den science-fiction-aktige Mink Camper, en islandsk tomannsvogn som nylig ble sluppet på det norske markedet, til den eggformede T@b-serien fra tyske Knaus Tabbert, som har solgt godt i Norge siden 2001.

Det er likevel enkelte ulemper å ta høyde for om du velger en mindre campingvogn, sier Afdal.

Micro Camper fra CW Motor er blant de enkleste og rimeligste løsningene på markedet i dag. Foto: CW Motor/NTB scanpix

Fleksibel løsning

– I Norge kan man dessverre ikke regne med godt vær, uansett årstid. Det blir fort vått og kjølig, noe som gjør at mange av oss liker å trekke inn i vognen om kveldene og lese en god bok. En mindre reisevogn gir naturlig nok mindre plass å slappe av på. Det fungerer sannsynligvis godt uansett når man bare er to på tur, men er man en familie, må man være forberedt på lite privatliv.

Mangel på privatliv har ikke vært en problemstilling så langt for familien Kayser-Husbyn.

– Vi har mye turerfaring og tilgang på familiehytte, men etter arbeidstid på fredag frister det ofte ikke med en tre timer lang kjøretur, sier Jørgen Dølvik Husbyn. – Det å ta med småungene i telt kan også være et logistisk mareritt, særlig hvis været er dårlig. En liten campingvogn framsto som en veldig fleksibel løsning for å komme seg ut, selv om ingen av oss har erfaring med campingvogner fra før. Det var også deilig å slippe den høye prisen for en bobil, samt kostnadene for ekstra årsavgift og forsikring.

Les også: Slik blir været i Norge på 17. mai

Telt på hjul

Siden den gang har Jørgen og Maria vært på flere turer med barna Solvei (9), Agnes (7) og Sverre (2). Hittil har Solvei og Agnes sovet i taktelt, mens mamma og pappa har hatt minstemann innendørs i den dråpeformede camperen. Elektrisitet kommer fra et solcellepanel, og ekstra varme får de fra gassapparatet. Til sammen minner totalopplevelsen mye om det å sove i telt, sier familiefaren.

– Vognen er kanskje ikke et sted du vil sitte inne i timevis, men vi ønsket oss faktisk en løsning som tvang oss til å tilbringe så mye tid ute som mulig, forteller han.

Jørgen trekker fram flere situasjoner på familieturene som viser at en liten campingvogn var riktig valg.

– Jeg var veldig glad for å ha en mindre vogn på slep da jeg måtte gi rom for en svær tømmerbil på Vestlandet i fjor, sier han. – Det er også behagelig å kjøre på svingete veier. Og når vi er hjemme eller på besøk hos andre, kan vi kan lett koble vognen fra bilen og plassere den for hånd. Ikke minst når du skal ta inn på en campingplass er det veldig lett å finne gode plasser, da man kan snike seg inn steder hvor større vogner og biler ikke når fram.

Noen minicampere på markedet

1. Mink Camper. Den islandske Mink Camper har en iøyne­fallende, futuristisk design og er kanskje den minste camperen på norske veier akkurat nå. I den pilleformede vognen er det plass til to voksne og ett barn. Takvindu lar deg se rett opp på stjernehimmelen om kveldene.

Pris: Fra kr 169.000. Kan også leies.

2. Hero Camper Ranger. Populær dansk camper med tøft design og offroad dekk. Varmes med elektrisitet eller gass, og er isolert nok til å takle norske vintere. Kan også bygges ut med mye ekstrautstyr, for eksempel et taktelt, som gjør den veldig fleksibel.

Pris: Fra kr 155.990.

3. Micro Camper fra CW Motor. Minimalistisk camper for deg med et begrenset budsjett. Kan blant annet utstyres med boks på taket, skistativ, sykkelstativ, oppbevaringsrom under madrass og 220V innlagt strøm. Vognen kan også brukes som en tilhenger når du ikke er på tur.

Pris: Fra kr 39.000.

4. Tabbert T@b .T@b-serien har vært på det norske markedet i mange år, og produsenten har gjort få endringer på «egg»-designet siden den første utgaven ble lansert i 2001. Kommer i tre forskjellige utgaver (320 RS, 320 RS Offroad og L 400 TD) med ulike utstyrspakker og fargekombinasjoner.

Pris: Fra kr 184.000.