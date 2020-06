Jensen framholder på Facebook at det norske folks disiplin som årsaken til at vi nå har kontroll på smittesituasjonen, før hun påpeker at flere tusen demonstranter plutselig trosset smittevernreglene.

– Det er rett og slett uansvarlig at tusenvis av mennesker i Oslo velger å trosse den nasjonale dugnaden og smittevernreglene. Å bekjempe rasisme er svært viktig, men å gi blaffen i alle smittevernråd og potensielt utsette andre mennesker for økt smitterisiko, er uakseptabelt, mener hun.

Frp-lederen kritiserer også statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen for håndteringen av demonstrasjonen.

Les også: Frp ber om at demonstrerende helsearbeidere i Oslo blir satt i karantene