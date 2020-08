– Alle som skulle kunne dette, har sviktet, skriver Røe Isaksen (H) i en kronikk i Aftenposten.

Han peker på Arbeids- og sosialdepartementet, Nav, Trygderetten, påtalemyndigheten, advokatene, domstolene og akademia.

– Ingen stilte de nødvendige spørsmålene som skulle til for å avdekke at reglene om å ta med pleiepenger, arbeidsavklaringspenger og sykepenger til andre EØS-land, ble feiltolket og brukt galt.

Arbeids- og sosialministeren fremholder at det er hans ansvar som ansvarlig statsråd å rydde opp.

Han peker på tre områder som i et langsiktig perspektiv, krever umiddelbar oppfølging. Dette innebærer for det første en synliggjøring av hvilken betydning EØS-retten og andre internasjonale avtaler har for norsk rett. Her har regjeringen satt ned et lovutvalg som skal vurdere dette nærmere. For det andre trekkes økt kompetanse om EØS fram.

– Det er hevet over enhver tvil at EØS-kompetansen gjennomgående har vært for lav i hele sektoren, og nå må styrkes, skriver Røe Isaksen.

For det tredje er bedring av styring og kommunikasjon mellom Arbeids- og sosialdepartementet, Nav og andre underliggende etater viktig, ifølge statsråden.

