Av Peter Tálos

Kvinnens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, sier til NTB at avhøret av den 35 år gamle kvinnen ble kort og at hun ikke tok stilling til siktelsen for drap på sine to barn.

– Jeg har egentlig ingen annen kommentar til det enn at det ikke var et så veldig langt avhør og det var vanskelig å gjennomføre på grunn av hennes situasjon, sier Lærum.

– Hun har ikke tatt stilling til siktelsen for drap. Hun klarer ikke å forholde seg til det, hun er veldig utenfor, sier advokaten.

Undersøkelse

Kvinnen er innlagt på sykehus og skal nå gjennom en prejudisiell observasjon som psykologspesialist Pål Grøndahl skal gjennomføre.

– Jeg overlater til fagfolkene å ta stilling til hennes psykiske tilstand, sier Lærum.

Politiet opplyser at de ikke vil gå ut med detaljer fra avhøret som ble gjennomført søndag. Kvinnen som er siktet for å ha drept sine to små barn 19. juli, hadde fram til søndag ikke vært i stand til å la seg bli avhørt.

– Hennes status som siktet i saken er ikke endret etter avhøret. Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet å gå ut med ytterligere informasjon om hva som fremkom av opplysninger i avhøret, sier politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i en pressemelding fra Øst politidistrikt.

Sharma-Sundheim opplyser at politiet ikke mistenker at det er flere gjerningspersoner i saken.

Hensyn til pårørende

Det var ved 8.30-tiden søndag 19. juli at Nedre Romerike brann- og redningsvesen rykket ut på en kontroll av et mulig branntilløp i en leilighet på Skårer i Lørenskog kommune. Brannmannskapene fant den 35-årige moren kritisk skadd sammen med de to livløse barna i leiligheten.

De to barna ble obdusert, men av hensyn til etterforskningen har ikke politiet villet si noe om dødsårsaken.

– Av hensyn til de pårørende ønsker vi på nåværende tidspunkt ikke å uttale oss om dødsårsak, mulig hendelsesforløp eller motiv, sier politiadvokat Sharma-Sundheim mandag.

Fredag ettermiddag ble de to barna, begge under ti år, begravet i Lørenskog uten at pressen var til stede. Drapene har gjort dypt inntrykk i lokalmiljøet og også mange barn var ventet til begravelsen.