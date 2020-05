Etter å ha opplevd høye temperaturer og knallblå himmel, våknet Østlandet opp til en annen værtype søndag. Ikke bare hadde temperaturene falt betraktelig, det hadde også falt snø helt ned på 200–300 meter. Steder som Nannestad, Jessheim og Tryvann fikk rause dryss med nysnø.

– Vi fikk mer nordavind og det kom noe nedbør i form av snø, også i lavlandet enkelte steder, sier han til NTB.

Vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan ved Meteorologisk institutt sier vi er inne i en annen værtype nå på Østlandet, men at det likevel blir gode temperaturer til uka.

Kaldt i nord

For det blir en kortvarig smak av vinter for Østlandet, der det er ganske gode temperaturer på vei.

– Været for landet blir ganske variert avhengig av hvor du bor, men i og rundt Oslo blir det ganske tørre og greie forhold den kommende uken. Selv om man må være forberedt på enkelte byger så blir det nok gode perioder med sol de kommende dagene – som starter kjølig, men der temperaturen vil stige utover dagen.

Han kan ikke love nordboere bedre tider hva været angår.

– Det blir ustabilt vær i nord, og i Tromsø ligger det an til nedbør som kan komme som snø og sludd. Det ligger også an til nedbør i Tromsø også neste helg, men bildet her kan endre seg. Men en varm 17. mai for Tromsø blir det nok ikke, slår han fast.

Stabilt i Oslo

Biseth Granan mener Østlandet kommer til å få det fineste 17. mai-været.

– Vi kan forvente at det blir opp mot 14–15 grader i Oslo på 17. mai, og det er store muligheter for at det blir oppholdsvær.

– Det blir nok ingen reprise av fjoråret, da vi målte 22 grader. Mai er mai, da kan det værmessig variere veldig. For noen år siden haglet det faktisk da jeg sto på Slottsplassen. Akkurat det tror jeg ikke kommer til å skje i Oslo i år.