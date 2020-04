Høie: Mer testing og bedre sporing viktig for mer åpning av samfunnet

Saken oppdateres.

– Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og vi er enige om at mer testing, bedre sporing og rask isolering av smittede vil være veldig viktig i neste runde hvis vi skal åpne samfunnet mer og ha mindre inngripende tiltak, sa Høie på en pressekonferanse onsdag.

– Plikter å sende barna på skolen

Regjeringen lettet tirsdag på noen av de mest inngripende tiltakene mot smitte av korona. Det ble blant annet klart at barnehagene åpner igjen 20. april og barneskolenes 1.–4. trinn én uke senere.

På spørsmål om familier kan velge å holde barna hjemme i frykt for smitte svarer justis- og beredskapsminister Monica Mæland:

– Det er sånn at når vi åpner opp gjør vi det nasjonalt.

Likevel legger hun til at det kan være unntakstilfeller. I disse tilfellene må kommuner selv ha dialog med sine skoler.

– Det er sånn at vi plikter å sende barna våre på skolen når det åpner. Det er obligatrisk, fortsetter Mæland.

For barn som selv er i eller har foreldre og søsken i risikosonen, legger Høie til at ordninger blir tilrettelagt.

– Det betyr at kommuner må ha gode systemer for hjemmeundervisning for de barna. Det er noe Folkehelseinsituttet jobber med Barnelegeforeningen på for å definere hvilke barn det er og på hvilken måte det kan gjøres.

Guldvog: – Må ta høyde for økt antall smittede fra utlandet

Under dagens pressekonferanse understrekte helsedirektør Bjørn Guldvog at lettelsene kan endre seg dersom smitten går opp igjen.

– Vi har sagt at hvis vi ser utbrudd i enkelte skoleområder nå kan det også føre til at vi må gjøre stengningsvedtak på nytt.

Guldvog mener man må ta høyde for at smittetallene kan stige de nærmeste ukene fordi mange nordmenn har kommet tilbake fra utlandet.

– Det har kommet mange mennesker fra utlandet de siste ukene. Mange av disse kan være smittet, og dette kan påvirke smittetallene de nærmeste ukene, sa Guldvog på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen.

Han mener man derfor må være forberedte på at det kan komme flere smittede inn i statistikken framover.

Guldvog pekte også på at antall pasienter som ligger i respirator, har minket, og mener at dette tyder på at tiltakene virker.

Likevel legger han til at det skal lite som skal til for at dette endrer seg:

– Selv om smittetallet er lavt, kan det være mange smittede ute i befolkningen. Derfor kan tallet gå opp igjen om man ikke følger smittevernrådene.

Avgjørende å følge med på tiltak

På spørsmål om hva faren er for at vi ikke har vært i nærheten av en smittetopp svarer Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet:

– Det er en klar risiko. Hvor stor den er er vanskelig å måle, men en slik epidemi vil i utgangspunktet utvikle seg med veldig sterk smittespredning.

Hun understreker at det er avgjørende å følge med på hvordan tiltak lykkes og hvorvidt nye kan holde smitten nede.