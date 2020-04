Flere store festivaler avlyser - noen holder fortsatt pusten

– I dag har vi valgt å avlyse. Det føles tomt. Det er disse fire festivaldagene vi lever for og av gjennom året, sier Lars Petter Fosdahl, arrangør for Over Oslo-festivalen. Den skulle funnet sted 17. til 20. juni. Alle billettene var utsolgt.

Tirsdag ettermiddag kunngjorde kulturminister Abid Raja (V) at forbudet mot kultur- og idrettsarrangementer ble forlenget fram til 15. juni for å hindre koronasmitte.

Bergenfest, Nattjazz i Bergen, Piknik i Parken, Over Oslo og Miniøya gikk dermed alle til avlysning tirsdag.

Festspillene i Bergen, som skulle funnet sted fra 20. mai til 3. juni, annonserte tirsdag kveld at årets festspill ikke blir gjennomført som planlagt.

Over Oslo er utenfor forbudssonen, men valgte likevel å avlyse.

– Vi ligger to dager etter grensen. Det ville være helt usannsynlig å tro at det gikk an å arrangere en festival på vår størrelse så kort tid etter, selv om forbudet skulle bli opphevet. Det ville heller ikke vært mulig å gjennomføre de nødvendige forberedelsene med avlysning, sier Fosdahl. Festivalen samler inntil 8.000 publikummere og frivillige på festivalområdet ved Grefsen.

Over Oslo var blant de ni festivalene som gikk sammen om et brev til Oslo kommune sist uke, der de ba om et forbud mot festivaler ut sommeren, for å gjøre situasjonen mer forutsigbar for festivalarrangørene, og for å kunne vise til myndighetspåbud ved avlysning.

– Jeg skulle ønsket at det kom et pålegg som respekterte tidshorisonten som festivaler må ha. Vi hadde bedt om et forbud for tre måneder. Men jeg har forståelse for at dette er vanskelige problemstillinger, og at regjeringen vil vurdere å åpne for mindre arrangementer utover sommeren, sier Fosdahl.

Trist å avlyse

Piknik i Parken skulle funnet sted i Sofienbergparken i Oslo 11. til 14. juni, også her med inntil 8.000 på festivalområdet hver dag. Festivalen ble i går avlyst.

– Det er trist å måtte avlyse. Det ligger mye lidenskap bak en festival som denne. Men vi stiller oss bak den nasjonale smittevernsdugnaden, sier arrangør Peer Osmundsvaag.

Han er også arrangør for Oslos potensielt største festival, Oslo Sommertid, 26.-27. juni, som har Taylor Swift og Kendrick Lamarr som toppnavn, og kan samle inntil 100.000 over to dager på Voldsløkka i Oslo.

Oslo Sommertid var også blant festivalene som ønsket seg en tre måneders forbud fra Oslo kommune. Festivalen er ikke avlyst, og forberedelsene fortsetter som planlagt inntil videre, melder Peer Osmundsvaag.

Tons of Rock-festivalen i Oslo 26.-27. juni er heller ikke avlyst.

Kongsberg Jazzfestival 1. til 4. juli kunngjorde mandag at de avlyste årets festival, uten å vente på avklaring om forbudsperioden.

Mandag kveld ble det også klart at Roskilde-festivalen er avlyst, etter at Danmarks regjering forlenget forbudet mot store arrangementer ut august.

Må vente til 1. mai

Kulturminister Abid Raja varslet idag en ny vurdering av forbudsperioden senest 1. mai.

Dette samsvarer med datoen som foreningen Norske Konsertarrangører har satt som deadline for en rekke norske sommerfestivaler for å ta avgjørelse om avlysning eller gjennomføring.

– Det forundrer oss at regjeringen strekker forbudet to måneder fram i tid, uten å ta med resten av festivalsesongen. Vi leser mellom linjene både hos helsemyndighetene og kulturministeren at store arrangementer er det siste som blir normalisert igjen, sier Tone Østerdal, leder i Norske Konsertarrangører.

– Vi er tilfreds med at vi er blitt hørt på at 1. mai er en vannskille-dato for noen av de største aktørene. Men vi hadde ønsket at kulturministeren var tydeligere. Når forbudet bare går fram til 15. juni, er mange festivaler nå stilt i en enda vanskeligere situasjon, sier Tone Østerdal, leder i Norske Konsertarrangører.

De store festivalene og arrangementene i Oslo, hovedsaklig musikkfestivaler, står for over en million festivalbesøk i 2020. Det viser tall fra byrådsavdelingen for kultur i Oslo kommune, omtalt i Dagsavisen i går.

- Oslo kan gå glipp av mer enn en million festivalbesøk i sommer. Det er klart at det vil ha store ringvirkninger for både Oslo og hele norsk kulturliv om festivalene ikke finner sted. Dette vil påvirke byen, uttalte Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for kultur og idrett, til Dagsavisen.

I august er det flere store festivaler i Oslo: Øyafestivalen i Tøyenparken finner sted 11. til 15. august, med et billettsalg på oppmot 80.000.

– Vi registrerer at kulturministeren skal komme tilbake etter påske med nye vurderinger av forbudsperioden. Vi avventer det, kommenterer Tonje Kaada, daglig leder for Øyafestivalen.

Gratisfestivalen Mela 14. til 16. august samler inntil 70.000 publikummere på Rådhusplassen, ifølge byrådets estimat.

– Det er en vanskelig situasjon. Hele poenget med Mela er å samle folk, være en møteplass. Jeg håper at vi kan finne en utvei så vi ikke trenger å avlyse, sier festivaldirektør Khalid Salimi.