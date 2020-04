Barnehagene og skolene åpner snart i Oslo. Men det blir ikke som før.

Mange ble glade av nyheten om at regjeringen ville at barnehager skal åpne en uke etter påske, og at skolene følger i ukene etter. I Oslo har byrådet onsdag bestemt at de skal følge de nasjonale retningslinjene, og ha en gradvis gjenåpning av barnehagene fra 20. april. Så skal skolene åpnes gradvis uka etter.

Gradvis er stikkordet for Oslo. For under onsdagens pressekonferanse var det helt tydelig at byrådet vil ta gjenåpningen skritt for skritt, og at de fortsatt venter på retningslinjer fra regjeringen. For det er mange faremomenter med et Oslo som skal tilbake til normalen.

Smitteverntiltak må være på plass, og det må være faglig forsvarlig å ha barnehagene og skolene åpne, understreket byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under pressekonferansen. Han var også opptatt av å presisere at den gradvise gjenåpningen er avhengig av at Oslo-folk følger byvettreglene, særlig gjennom påska der mange har fri og er hjemme.

Selv om det er herlig å se et lys i enden av tunnelen, er det ikke uproblematisk med en snarlig åpning av Oslos barnehager og skoler. De ferskeste tallene fra Folkehelseinstituttet tegner bilde av en situasjon i Oslo som ikke er oversiktlig. Dette bildet formidlet Raymond Johansen på onsdagens pressekonferanse. 30 prosent av smitten i Norge er i Oslo. Mange er smittet uten å ha blitt testet.

Aldri har vi tydeligere følt, sett og kjent at vi er et fellesskap, sa Johansen, før han forklarte at Oslo-folk ikke kan forvente å gå tilbake til normalen. Han oppfordret folk som kan det, til fortsatt å ha hjemmekontor. Fortsatt skal kollektivtransporten brukes kun når det er nødvendig. Det er fortsatt en stund til mange kan samles i festlig lag.

Hvis barnehager og skoler skal gjenåpnes, må vi voksne fortsette å ta ansvar, sa Johansen. Han varslet dessuten at Oslo kan komme med flere tiltak hvis det blir nødvendig.

De første ukene med åpne barnehager blir spennende. Vi vet at smitten har økt i bydeler der folk bor tettbygd. Og disse bydelene har flere barnehager med liten plass. Der uteområdet ikke er godt nok, og det er uungåelig at barn og voksne er svært tett på hverandre.

Ifølge Barnehageinfo har Oslo 66 barnehager med flere enn 100 barn. Den største har omlag 300. Det er vanskelig å opprettholde smittevernregler i en barnehage. Disse store barnehagene er noe byrådet har ønsket mer av. For de ser foredeler med å samle fagmiljøer. Det er også klart fordeler med stordrift, med tanke på at avdelinger kan «samarbeide» slik at sykefravær ikke nødvendigvis betyr at barnehagen må kalle inn vikar.

I denne situasjonen, vil stordriftsformen være et problem. For hva gjør de store Oslo-barnehagene hvis ansatte blir smittet? En ting er om de kjapt får lokalisert smitten. En annen ting er om de ikke får det. Da må de potensielt ta ut mange ansatte i karantene. Og hvordan skal de da kunne opprettholde barnehagedriften?

Direktør for Private Barnehagers Landsforbund, Anne Lindboe, sier til VG onsdag at hun forventer at det blir rom for mer testing av barnehageansatte. Det er god grunn til å støtte den forventningen. Spørsmålet er om testkapasiteten er stor nok. Hvis ikke den er det, er det et spørsmål om Oslos barnehager vil klare å drive i henhold til smittevernreglene. Det vet vi ikke ennå.

Oslos skolebyråd, Inga Marte Thorkildsen (SV), understreket behovet for tydelige nasjonale retningslinjer, og hun la også vekt på at det er snakk om en gradvis gjenåpning, og at barnehage- og skoledagene vil være annerledes. Mer enn dette vet vi ikke ennå.

Det vi vet er at vi fortsatt står i en dugnadsituasjon. Og at hverdagen i Oslo fortsatt er et stykke unna, selv om barna endelig kan få møte vennene sine igjen.