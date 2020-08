Giske-varsler om comebacket: – Det som skjer nå, er helt absurd

Av Johan Falnes

– Ved å gi Giske fornyet tillit og nye verv vil Trøndelag Arbeiderparti i praksis stenge ute unge kvinner og menn som har opplevd trakassering, skriver Oma i et debattinnlegg i Dagbladet.

Ifølge Oma er det en «helt fundamental svikt og krise» hvis Giske nå blir fylkesleder i Trøndelag. «Det som skjer nå, er egentlig helt absurd», skriver hun.

Giske har ingen kommentar til Omas innlegg

Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti foreslår Trond Giske til vervet som ny fylkesleder.

Det bekreftet valgkomiteens leder Arild Grande på en pressekonferanse i Trondheim mandag.

– Vi har hatt gode og tillitsfulle diskusjoner i valgkomiteen. Høy temperatur? Ja. Men også fruktbare samtaler om hvordan vi best kan fremme en innstilling som svarer på de mange forslagene som vi har mottatt, og som speiler hele våre store og flotte fylke, sa Grande.

Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig.

Trond Giske fra Trondheim foreslås som fylkesleder, Marit Bjerkås fra Rennebu foreslås som organisatorisk nestleder, Amund Hellesø fra Nærøysund som politisk nestleder, Kristian Torve fra Oppdal som medlemsansvarlig og Kristel Knutsdatter fra Steinkjer som kvinnepolitisk ansvarlig.

Trakk fram lagånd

På pressekonferansen trakk Grande fram hvor viktig det nå er med lagånd i partiet.

– Vi skal velge folk som utfyller hverandre. Vi skal velge folk som forplikter seg til å bygge en felles lagkultur og å vinne kamper, sa han.

Selve valget av ny fylkesledelse skjer på fylkesårsmøtet til helgen.

Trond Giske gikk i januar 2018 av som nestleder i Arbeiderpartiet etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Vil ikke ha personfokus

Tidligere i et sommerintervju med Trønder-Avisa advarte den 53 år gamle Ap-profilen mot personfokus i politikken.

– På generelt grunnlag synes jeg norsk politikk preges av for mye personfokus og kortsiktige tanker på nærmest uviktige saker. Jeg synes vi skal være mer rause med hverandre på tvers av partiene, ha mer åpenhet og større takhøyde. Så må vi slutte å tenke person og jobbe med det som er viktig: god skole og omsorg og trygge arbeidsplasser i hele Trøndelag, sier Trond Giske til Trønder-Avisa.

Den gangen ville han derimot ikke kommentere opplysningene om at han lå an til å bli innstilt på topp i Trøndelag Ap.

– Jeg sitter helt rolig i båten og lar de som jobber med dette i partiorganisasjonen, få gjøre jobben sin i ro og fred, sa Trond Giske før det ble bekreftet.

Delte meninger

Etter at Giske ble tvunget til å gå av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018 som følge av varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel, har det vært delte meninger internt om Giskes rolle videre i partiet.

Sentralt i partiet er frykten at splittelsen skal vedvare og trekkes inn i valgkampen.

Men det er også håp om at valget av Giske som fylkesleder kan tvinge fram en normalisering, slik at han kan bli satt i arbeid for å vinne velgere fram mot valget neste år.

– Forbausende og trist

Blant dem som reagerer negativt på Giskes comeback i Trøndelag, er Tine Christin Eikevik. Hun er leder i Trondheim Arbeidersamfunn, som er et lokallag i Trondheim Ap og det største lokallaget i Trøndelag.

– Det er forbausende og trist hvis dette er en enstemmig innstilling fra valgkomiteen og man ikke har funnet plass til en av de mange kvinnelige talentene i Trøndelag på topp. Jeg hadde forventet en delt innstilling som i det minste kunne reflektert medlemsmassen på en bedre måte, uttalte Eikevik til NTB søndag.

Forstår reaksjonene

Jonas Gahr Støre gir for sin del uttrykk for forståelse for reaksjonene, men ønsker ikke å blande seg inn.

– Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti har i ettermiddag levert sin innstilling. Jeg har forståelse for at den skaper debatt, men det er ikke naturlig for meg å kommentere ny ledelse før den er valgt, sier partilederen i en skriftlig kommentar til NTB.

– Det er opp til hvert fylkeslag å velge sin ledelse, og jeg ønsker Trøndelag Ap lykke til med årsmøtet til helgen, sier han.

NTB er kjent med at det sentralt i partiet nå er håp om at valget av Giske som fylkesleder kan tvinge fram en normalisering av situasjonen.

Men det er også frykt for at splittelsen skal vedvare og trekkes inn i valgkampen.

– Et stort sår

Anja Sletteland er førsteamanuensis ved Oslo Met og har skrevet boka «Giskesaken» sammen med medieprofessor Kristin Skare Orgeret. Hun tror ikke konfliktene vil gå over uten videre.

– Dette er et stort sår i Arbeiderpartiet, og det må håndteres for at de skal kunne klare å komme seg videre – for å kunne gjenopprette et sunt arbeidsmiljø og forhindre at flere slutter, og for å få mulighet til å snakke om politikk igjen, sier Sletteland til NTB.

Til de øvrige vervene i fylkespartiet kommer valgkomiteen med følgene forslag:

* Marit Bjerkås fra Rennebu som organisatorisk nestleder

* Amund Hellesø fra Nærøysund som politisk nestleder

* Kristian Torve fra Oppdal som medlemsansvarlig

* Kristel Knutsdatter fra Steinkjer som kvinnepolitisk ansvarlig

