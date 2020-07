Det har kokt på sosiale medier etter at NRK publiserte et sommerintervju med Jonas Gahr Støre. I intervjuet ble Ap-lederen presset på om Trond Giske kan bli statsråd i hans regjering. Han ble også spurt om hva han tenker om at Marianne Marthinsen og Jette Christensen, to sentrale Ap-politikere på Stortinget, gir seg i politikken.

Støre uttalte følgende til NRK:

– Jeg kalte noen av dem for gullrekka i 2015, og det står jeg veldig ved, men de har jo vært lenge i politikken. Dette er unge mennesker, men med veldig lang erfaring. Og at de av ulike grunner kommer til at nå vil de også ut å gjøre ting i arbeidslivet, har jeg full forståelse for.

Så la han til:

– Så har jeg erfart at ingen er uunnværlige. Det kommer nye spennende mennesker. Jeg synes at de som takker for seg, de kan takke for seg. Så skal de også være takknemlige for at de har fått lov til å forvalte det ansvaret det er å bli valgt.

Reagerer på ordvalget

Rina Mariann Hansen (Ap) er blant dem som har reagert i sosiale medier. Oslo-byråden reagerer særlig på uttalelsen om at ingen er uunnværlige og at de som takker for seg skal være takknemlige.

«Takknemlig (hjerte-tegn)» skrev Hansen på Facebook etter at intervjuet var publisert.

– Jeg reagerte både på det Støre sa og måten han ordla seg på. Han omtaler to representanter for Ap som har brukt mange år på Stortinget og som har gjort en vanvittig innsats for partiet og samfunnet. Jeg mener at partiet bør være takknemlige overfor dem, sier Hansen til Dagsavisen.

Støre kom med en pressemelding i etterkant av NRK-intervjuet der han presiserte at han er takknemlig for innsatsen til Christensen og Marthinsen.

– Skaden allerede skjedd

Likevel reagerer byråd Hansen.

– Jeg er glad Støre rettet opp dette inntrykket gjennom pressemeldingen sin, men jeg skulle ønske at det ikke var nødvendig. For mange av de jeg har fått reaksjoner fra, hadde skaden allerede skjedd.

Overfor Dagsavisen utdyper Hansen hvorfor hun nå velger å si noe om denne saken.

– Jeg reagerer på at det kan virke som om det tas så lett på denne typen utskiftinger i partiet. Når både Marthinsen og Christensen peker på grunnene til at de velger å trekke seg, så må det tas på alvor. Jeg er opptatt av at vi skal være det store likestillingspartiet. Det handler ikke bare om politikk, men om hvordan vår organisasjon styres, sier hun og legger til:

– Vi har for få kvinner som har framtredende posisjoner, og vi må ta vare på de vi har. Ap har en tradisjon fra Gro Harlem Brundtlands tid med å løfte fram kvinner. Hvert valg jobber vi med å motivere og backe flere kvinner til å være kandidater. Da må vi også ha en partikultur som gjør at folk velger å fortsette. Signalet denne uttalelsen til Støre sender, bekymrer meg, sier Hansen.

– Du er selv kvinne i samme parti: Hvordan opplever du situasjonen?

– Jeg tror det gjennom mediesaker er kjent at det har vært utfordringer i stortingsgruppa til Ap, det er ikke noe jeg opplever som byråd i Oslo, sier Hansen.

I februar annonserte både Jette Christensen og Marianne Marthinsen at de ikke stiller til valg for Arbeiderpartiet i 2021. Begge har senere sagt at Giske-saken var en av årsakene til at de trakk seg.

– Det er vanskelig i en organisasjon når folk mister tillit til hverandre. Det var vanskelig for meg, uttalte Marthinsen til Vårt Land nylig.

Marianne Marthinsen stiller ikke til valg for Arbeiderpartiet i 2021. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Christensen har sagt til Bergens Tidende at hun «gikk inn i politikken for å drive politikk, ikke for å drive med personalsaker.»

Verken Marthinsen eller Christensen har svart på Dagsavisens henvendelser i dag.

Ville verken bekrefte eller avkrefte

I NRK-intervjuet ble Støre spurt om han kan utnevne Giske som statsråd etter alt som har skjedd med metoo. Støre svarte:

– Det har jeg ikke lyst til å svare på.

Etter flere spørsmål fra journalisten, svarte Støre at han verken kunne bekrefte eller avkrefte om Giske kunne bli statsråd i hans regjering.

Støre har vært opptatt på Utøya i dag, men svarer følgende på kritikken i en tekstmelding:

– Det var to ulike spørsmål i det intervjuet; om statsråder i en fremtidig Ap-ledet regjering gir jeg ingen kommentar nå, først skal vi vinne valg. Når det gjelder de kvinner og menn som ikke tar gjenvalg for Ap, ser jeg at uttalelsen blir tolket som refs av dem som velger å gi seg på Stortinget, det var det på ingen måte ment som.

– Grunnene til at folk gir seg er mange, og det skal vi ha respekt for, også at ettervirkningene av 2018 var vanskelige, som jeg sa til NRK. Men jeg vil gjenta det jeg har sagt før gjennom våren: De har gjort en stor innsats for partiet gjennom mange år, det er vi glade og takknemlige for. Så har jeg respekt for at de nå ønsker å gjøre noe annet, skriver Støre.