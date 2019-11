Dette helt konkrete resultatet av jernbanereformen, kommer likevel ikke til å bli gjennomført med et tog i Go-Aheads farger med det første. Nei, Go-Ahead-toget toget kommer først til å framstå som et helt vanlig Vy-tog.

– Mange tror kanskje det blir store endringer med en gang, men det er ikke praktisk mulig for oss, da vi overtar både togsettene og de ansatte fra Vy omtrent over natten, sier Kristin Monstad, sjef for kommunikasjon og samfunnskontakt i Go-Ahead Norge AS.

– Det kan hende vi rekker å profilere noen av togene med Go-Aheads logo til dag én, tilføyer hun.

Det er også planlagt ombygging og omprofilering av togene som Go-Ahead overtar fra Vy, bekrefter Monstad, men disse endringene vil de reisende ikke se med det første.

– Å gjøre om innredningen er en større jobb, men også her kan kundene forvente flere positive endringer framover, tilføyer Monstad.

Kristin Monstad, sjef for kommunikasjon og samfunnskontakt i Go-Ahead Norge AS. Foto: Go-Ahead Norge AS

Les også: Utenlandske togselskaper kan få millionbonus om de er i rute det første døgnet

– Mer lokal mat

Go-Ahead ble tildelt kontrakten for passasjertrafikken på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen av Jernbanedirektoratet i oktober i fjor.

«Til slutt ble pristilbudet for å drive trafikken i ti år avgjørende, og Go-Ahead leverte et tilbud som var 21 prosent lavere enn nærmeste konkurrent», heter det i Jernbanedirektoratets begrunnelse.

De to togselskapene Go-Ahead konkurrerte mot, var NSB, som siden har skiftet navn til Vy, og svenske SJ, som siden har vunnet konkurransen om passasjertrafikken på blant annet Dovrebanen og Nordlandsbanen.

I Go-Ahead jobbes det nå på spreng.

– Det er svært hektisk nå én måned før oppstart, men vi er godt i rute for å ta over persontrafikken, forteller Monstad.

– Det første passasjerene vil merke er våre ansatte i våre nye, flotte uniformer. Det blir også et nytt kafékonsept med mer lokal mat fra leverandører langs banen, men det er litt for tidlig å si noe mer konkret om dette nå. Vi jobber også for bedre internettilgang, men det er ikke på plass på dag én. Vi er også pliktig å kjøre dagens ruteplan første driftsår, ifølge avtalen med Jernbanedirektoratet. Men fra desember 2020 vil vi forhåpentligvis tilby en utvidet ruteplan.

– Kommer dere til å iverksette kampanjer for å lokke nye kunder til dere, for eksempel med billigere billetter?

– Vi har hovedsakelig de samme prisene som før. Vi må bli kjent i markedet før vi kan gjøre endringer. Etter hvert innfører vi dynamisk prising, svarer Monstad.

Det innebærer at prisene blir som høyest når det er flest som vil reise.

– Men det innebærer også at selskapet kan sette prisene ned for å skape etterspørsel, påpeker Monstad.

Les også: Langt høyere prisvekst på tog enn fly: – Det er ikke rart at flytrafikken vokser

– Har beredskapsplan

– Hvordan går samarbeidet med Vy, som dere overtar for?

– Det er en omfattende reform og vi gjør alt for første gang. Det er klart det har vært utfordringer underveis, men vi brøyter vei og det blir trolig enklere å mobilisere for andre togoperatører. Vår opplevelse er at det blir et stadig sterkere fokus på at vi må samarbeide i jernbanesektoren. Alle er avhengig av hverandre skal vi få det til og sammen bidra til et bedre togtilbud og et klimaløft, svarer Monstad.

– Hvordan har samarbeidet med Jernbanedirektoratet vært?

– Vi har et godt samarbeid med direktoratet.

– Hvordan har dere forberedt dere på eventuelle problemer den 15. desember og de påfølgende dagene? Det er jo tross alt snakk om vintersesongen med fare for både mye nedbør og kulde.

– Vi har en beredskapsplan for dette, men kan selvsagt ikke garantere at det ikke oppstår forhold utenfor vår kontroll.

Les også: Stadig flere reiser med tog

Siste Vy-avganger

I Vy jobbes det like intenst med å avvikle som Go-Ahead jobber med å iverksette.

– Vi jobber med å få alle detaljer på plass slik at overføring fra Vy til Go-Ahead skal foregå på en god måte. Det er mange detaljer og vi følger en nøye oppsatt plan etter avtale med Jernbanedirektoratet, opplyser kommunikasjonssjef Gina Scholz.

– Hvilken avgang blir den siste for Vy på strekningene?

– Lørdag 14. desember fra Oslo S 14.25 til Stavanger 22.04. Tog fra Oslo S klokken 16.25, går kun til Kristiansand, svarer Scholz.

– I motsatt retning fra Stavanger, 10.50 til Oslo S 18.25, og fra Stavanger 15.33 til Kristiansand 18.46. På Jærbanen kjører Vy nattavganger ut driftsdøgnet, det vil si fra Stavanger søndag 15. desember klokken 01.54 til Egersund 03.15.

– Hvordan har samarbeidet med Go-Ahead vært?

– Vi har jevnlige møter og legger til rette for at overføringen skal gjøres på en god og riktig måte. Det har blant annet vært holdt flere møter for alle medarbeidere, der både Vy og Go-Ahead har vært til stede.

– Jeg ser av Bane Nors nettsider at punktligheten på Sørlandsbanen har vært på 81,3 prosent den siste måneden. Hvorfor har den vært så lav?

– Dette er blant annet grunnet perioder med utfordringer med infrastrukturen på Jærbanen og Sørlandsbanen.

Les også: Svenske SJ vant kontrakt om å kjøre tog på sju strekninger i Norge