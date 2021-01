Av Birgitte Iversen

Av dagens 61.000 permitterte har nærmere 31.000 vært permittert helt siden koronanedstengningen i mars og april, viser tall NTB har fått oppgitt fra Nav.

I overkant av 5.000 av disse ble permittert i mars, mens 25.500 ble permittert i april.

Det betyr at de raskt nærmer seg permitteringsgrensen på 52 uker. Da må bedriftene enten ta dem tilbake i jobb eller si dem opp. Men med eskalerende smitte og stadig nye nedstengninger, ser imidlertid næringslivet mørkt på å kunne ta mange ansatte tilbake i jobb allerede i mars-april.

Det betyr at varsler om oppsigelse kan komme raskt til de permitterte som har tre måneders oppsigelsestid.

Les også: Raser etter konkursvarsler: Mener regjeringen har vendt ryggen til Oslos næringsliv

Planlegger oppsigelser

LO-leder Hans-Kristian Gabrielsen frykter et ras av oppsigelser fremover dersom ikke regjeringen forlenger permitteringsperioden ytterligere.

– Hvis ikke bedriftene får et signal snart om at ordningen utvides, så kommer de ikke til å sitte stille til mars og vente med å gå til oppsigelse. For en del store bedrifter er dette store og lange prosesser, påpeker han.

Særlig ser det mørkt ut innen reiseliv, uteliv- og serveringsbransjen, samt i kultur- og eventbransjen.

NHOs medlemsundersøkelse fra desember viste at 17 prosent av bedriftene på landsbasis planlegger oppsigelser som følge av korona. I hovedstaden svarte nær hver tredje bedrift at de planlegger det samme.

Sju av ti serveringsbedrifter i Oslo oppga i november at de planla oppsigelser. I en undersøkelse blant medlemmene hos Virke reiseliv meldte hver fjerde medlemsbedrift i november at de sto i fare for å gå konkurs, ifølge Dagbladet.

Les også: Vedum vil ha med Ap og Frp på å tvinge fram mer koronahjelp

Svikter på oppløpssiden

Gabrielsen sier det er paradoksalt dersom bedrifter skal måtte gå til oppsigelser idet man øyner lys i tunnelen i takt med vaksineringen av befolkningen.

– Det er unødvendig og meningsløst når vi nå har løpt nesten et helt maraton, å skulle bryte en kilometer før mål, sier han.

Han peker på at selv om bedriftene ikke klarer å ta ansatte tilbake allerede i mars- april, så kan det se langt lysere ut allerede til sommeren eller tidlig høst.

Budskapet er det samme fra NHO-sjef Ole Erik Almlid:

– Bedriftene er opptatt av forutsigbarhet. Med en permitteringsperiode som løper ut i mars, er det nå flere bedrifter som varsler at de både planlegger, og vil iverksette oppsigelser. Det mener vi er beklagelig så lenge de ser at de trenger arbeidskraften når samfunnet åpner opp igjen, skriver Almlid i en epost til NTB.

LO krever at permitteringsperioden utvides til over sommeren. NHO vil at den skal forlenges ut september.

– I tillegg bør arbeidsgivers lønnsplikt reduseres fra ti til to dager. I tillegg mener vi at arbeidsgiverperiode 2 må utsettes til juni 2021, skriver Almlid.

Les også: Hedvig Montgomery synes det er skummelt å se hvor selvopptatte pandemien har gjort oss (+)

Krever forutsigbarhet

Både NHO-sjefen og LO-sjefen ber nå om klare signaler fra regjeringen om at både permitteringsordningen og kompensasjonsordningen for bedriftene forlenges til krisen er over.

– Regjeringen må komme ut og skape forutsigbarhet for vanlige arbeidstakere og bedriftene. Det har vært en påfallende og kritikkverdig uforutsigbarhet i ordningene når det gjelder varighet, sier Gabrielsen.

– Norge er ikke friskmeldt før folk er tilbake i jobb. Vi må bruke de ressursene som er nødvendige, så lenge krisen pågår, sier han.

– Innstramminger i smitteverntiltakene er en tøff start på det nye året for bedriftene som har slitt gjennom fjoråret. For mange betyr de nye smitteverntiltakene et arbeidsbortfall som ikke forsvarer normal drift. Det må samfunnet kollektivt ta ansvar for, vi kan ikke overlate kostnadene til den enkelte bedrift, sier Almlid.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.