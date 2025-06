Det nye albumet til Neil Young kommer etter hans særdeles engasjerte opptreden for Alexandria Ocasio-Cortez og Bernie Sanders på deres folkemøte mot oligarkiet i april. Der i Los Angeles sto han igjen fram med et brennende engasjement, ledet an i slagordet «take america back» og gikk over i fanesangen «Keep On Rockin’ In The Free World».

Det nye albumet har bare én sang som viderefører disse tankene: «Big Change», en stor elektrisk dundrende oppfordring til aksjon. Vi skal ikke kimse av Neil Young som politisk kommentator. I dager da Donald Trump setter inn militæret mot demonstranter i Los Angeles går tankene gjerne til 1970, da Nasjonalgarden skjøt og drepte fire studenter på Kent State-universitetet i Ohio, under protester mot invasjonen i Kambodsja. Neil Young reagerte umiddelbart. Bare noen uker etterpå var singelen «Ohio» med Crosby, Stills, Nash & Young på gata: «Tin soldiers and Nixon coming …»

Langt senere, i 2006, klarte Neil Young å få med seg Crosby, Stills og Nash igjen, for turneen «Living With War», der de spilte hans nye sanger om livet under George W. Bush. Dette splittet gamle tilhengere i USA voldsomt. Mange som kom intetanende til konsertene var rasende. I «Looking For A Leader» lanserte Neil Young Barack Obama som en mulig presidentkandidat, før han hadde bestemt seg for å stille selv: «Maybe it's Obama/but he thinks that he's too young».