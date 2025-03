Forsvarergruppens leder er kritisk til ny samtykkelov

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Larsen mener at man ved å innføre en ja-lov vil gjøre bevissituasjonen enda vanskeligere enn i dag, skriver Advokatbladet.

Mandag bekreftet regjeringen til NRK at de legger fram en ny samtykkelov før påske. Ordlyden i forslaget er foreløpig ukjent, men innføringen har skapt stor debatt – blant annet er det uenighet knyttet til hvilket krav som bør stilles til samtykket.

Et sentralt spørsmål var om et krav om samtykke skal utformes som et «ja»-krav, eller «nei»-krav.

Larsen mener det ikke er behov for en ny samtykkelov i norsk rett, verken utformet som ja- eller nei-lov.

– Et «nei»-krav har vi allerede i straffeloven om forbud mot seksuell handling uten samtykke. Denne bestemmelsen vil også omfatte seksuell omgang uten samtykke. Av den grunn har vi ikke behov for en samtykkelov som oppstiller et «nei»-krav, forklarer hun.

– Dersom man innfører enda et bevistema, nemlig hvorvidt den ene sa ja eller ei, mener jeg at bevissituasjonen blir svært vanskelig, sier Forsvarergruppens leder.

