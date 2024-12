To utenlandske menn i 20-årene siktet for grov narkotikakriminalitet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sakene er en del av en større narkotikasak politiet jobber med, skriver Bergens Tidende (BT).

Den nederlandske mannen ble pågrepet i en leilighet i Bergen på fredag. Der ble han funnet med en koffert som inneholdt kokain, hasj og penger.

Politiet ønsker ikke å svare på hvilke mengder som ble funnet, men for at en person skal siktes for grov narkotikakriminalitet, må de ha funnet en betydelig mengde.

Nederlenderens forsvarer, Einar Råen, sier til BT at hans klient har erkjent straffskyld i retten. Han vil ikke kommentere saken utover det.

Samme kveld ble den svenske mannen pågrepet i en leilighet i Bergen som kan knyttes til ham. Der fant de hasj, amfetamin, kokain og penger.

Svenskens forsvarer, advokat Miriam Grimstad, sier til BT at hennes klient ikke er gjort kjent med anmeldelsen, kun siktelsen. Anmeldelsen mot ham er klausulert, som vil si at den er unntatt offentligheten.

– Han stiller seg uforstående til siktelsen og erkjenner ikke straffskyld, sier Grimstad.

Begge mennene er fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Begrunnelsen er at de skal være en del av en større narkotikasak, og at dermed foreligger risiko for påvirkning av andre som kan være involvert.

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: – Som foreldre må vi tåle å være uenige med barna våre (+)

Les også: Trener på krig i Oslo: – Vi tar soldatene inn i det ukjente (+)