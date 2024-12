TV 2: Ankesak i Norge kan bli utsatt etter pågripelse for drap i Sverige

Det var i sommer som mannen ble dømt for medvirkning til selvmord på et motell ved handlesenteret Nordby ved Svinesund i Sverige. Straffesaken mot ham ble ført i Norge, i Søndre Østfold tingrett.

Mannen anket til Borgarting lagmannsrett, som har innvilget en begrenset anke som etter planen skal behandles i et rettsmøte fredag 13. desember, men nå kan ankesaken bli utsatt, skriver TV 2.

– Mannens forsvarer har bedt om at ankesaken skal bli utsatt. Jeg har gitt forsvareren et tilsvar på vegne av påtalemyndigheten, mens lagmannsretten vurderer henvendelsen, sier statsadvokat Johan Strand Moldestrand til TV 2.

Det er pågripelsen av mannen i Sverige, der han er mistenkt for å ha drept en kvinne i Trollhättan, som kan føre til utsettelse av den norske saken.

Kvinnen ble funnet død i leiligheten sin 6. september og politiet skal først ha behandlet saken som selvdrap. Ny informasjon førte til pågripelsen forrige helg.

Leder for politiets avdeling for alvorlig kriminalitet i regionen Fyrbodal, Fredrik Brax, bekrefter overfor VG at nordmann er pågrepet og mistenkt for drap.

– Vi må se på saken med nye øyne. Det har kommet inn nye opplysninger, og i forbindelse med det har en norsk statsborger blitt mistenkt for drap, sier Brax.

