Lahlum: Arbeiderpartiet har kastet sittende statsministre før

– Jeg tror dette kommer til å drive over for Støre i denne omgangen. Problemet er dårlig oppslutning, og når krybben er tom, så bites hestene, sier Hans Olav Lahlum til NTB.

– Men han har lite å gå på, legger han til.

Han er kanskje mest kjent som krimforfatter, SV-politiker og sjakkekspert, men Hans Olav Lahlum har spisskompetanse på maktskifter i Arbeiderpartiet med hovedoppgaven i historie som resulterte i boka «Noen av oss har snakket sammen». Han står også bak biografien om Arbeiderpartiets mangeårige partileder Reiulf Steen.

Ikke første gang

I fjor ga han ut boken «Hva skjedde – hva skjer» om norsk arbeiderhistorie tilbake til 1960-tallet sammen med Ap-nestor Thorbjørn Berntsen.

Det er ikke første gang det er spørsmål om en statsminister eller partileders avgang før en periode er fullført, forteller Lahlum.

I alt fire ganger etter krigen, i 1945, 1955, 1976 og 1981 har personstrid internt i Ap ført til utskiftninger i ledelsen utenom landsmøtene.

Vanskelig å fortsette

Lahlum har fulgt de siste dagenes utvikling rundt statsminister Jonas Gahr Støre tett. Han sier at Støre er presset, men at det er lite trolig at han går av nå.

Hvis det likevel skulle skje, sier Lahlum, er det vanskelig å se for seg at Støre skulle fortsette som statsminister dersom han blir kastet som partileder.

– Aldri si aldri, men med den situasjonen man er i, så er det vanskelig å se at Støre skulle gå av som partileder uten å skulle gå av som statsminister, sier Lahlum.

Ung og frisk

Han trekker paralleller til da Gro Harlem Brundtland tok over som statsminister for Arbeiderpartiet vinteren 1981. Den gang var Odvar Nordli statsminister og Reiulf Steen partiformann. Brundtland tok over da Nordli trakk seg av helsemessige årsaker, og hun ble valgt som formann i Arbeiderpartiet på landsmøtet to måneder senere, til tross for at hun ikke var Nordlis foretrukne kandidat.

Fem år tidligere hadde også Ap-statsminister Trygve Bratteli motvillig blitt tvunget til å gå av som statsminister, blant annet av helsemessige årsaker.

Lahlum ser også ut av landet og viser til at USAs president Biden trakk seg fra valgkampen etter massivt press om at han ville være for gammel til en ny valgperiode.

– Det med Biden flyttet noen grenser. Men Støre er ved god helse og ikke over 80. Det gjør en stor forskjell sier Lahlum.

Vil ikke gi seg på bunnen

Han viser til Aps stadig dramatiske fall i oppslutningen på meningsmålingene og det rent menneskelige i at ingen politisk leder ønsker å trekke seg når partiet han leder, befinner seg på bunnen. Da vil man i stedet vente til en opptur og så trekke seg med æren i behold.

Historien viser dessuten at det å skifte ledelse i et parti like før et valg, ikke er noe trylleslag som gir valgseier.

– Demokratene tapte jo valget i USA, og valget av Gro som ny leder i 1981 reddet heller ikke Arbeiderpartiet. De tapte valget på høsten, og Høyre overtok, sier Hans Olav Lahlum.

