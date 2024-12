Hva skal du nå gjøre, Jonas Gahr Støre?

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Du svarer aldri konkret på hva du skal gjøre, aller minst hvordan du skal gjøre det og derfor ikke heller hvorfor akkurat dette er viktig.

Du erkjenner at du har ansvaret. Men du har aldri en konkret plan som du formidler til meg som velger. Det er det jeg er opptatt av: Hva skal du nå gjøre?

Richard-Løvehjerte Rosendahl Richard-Løvehjerte Rosendahl er rådgiver og foredragsholder fra Kristiansand. (Privat)

Her er et ordrett sitat fra ett av svarene dine på Politisk Kvarter i dag. Du blir spurt: «….du skal ikke ha juleferien til å tenke deg om»?

Så svarer du:

.. og så følger jeg jo med hele tiden på hva som skjer i partiet mitt av diskusjoner - og det gjør jeg hele tiden – særlig i en vanskelig tid, og…når vi får så dårlige målinger som det - nede på 16 %... Så er det veldig alvorlig. Jeg tar det veldig alvorlig. Lytter til det. Men det er jo en også veldig kraft i det partiet til at vi da samler oss og skal løse dette sammen. Dette er jo ikke et enkeltmannsforetak ... men jeg er motivert for å gjøre denne jobben ....

Dette svaret er langt i fra tillitsvekkende. Tvert imot – det er tillits-svekkende. Jeg vil ikke høre om tankene dine, eller følelsene dine. «Jeg vil høre hva Støre skal gjøre!»

Du er en klok mann med et solid erfaringsgrunnlag fra politikk i inn- og utland. Jeg tviler heller ikke på motivasjonsnivået ditt. Men du virker ikke å ha en solid visjon. En visjon som samler partiet og kreftene som bor i det – noe dere kjemper for. Sammen.

Er det derfor du aldri viser til «planen»?

Strategi hører vi ofte om. Men slike er lite spennende fordi de er uforpliktende og de bygger på «hva». Planen er «hvordan».

Når vi ikke har felles sak eksternt – en felles drøm, så begynner vi å lete etter noe felles internt.

Det enkleste å få øye på da, er misnøyen. Og den er smittsom. Da oppstår indre uro. Og det har du i bøtter og spann.

Du referer ofte til at det viktige nå er å komme gjennom krisen. Det forstår jeg.

Men hva da? Når vi er ute av krisen? Det snakker du aldri om. Ikke partiet ditt heller.

Tillit oppstår ikke med ord. Tillit oppstår gjennom handling – ta ansvar og gjennomføre.

