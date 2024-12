UD og Norad får bistandskritikk av Riksrevisjonen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Håndteringen av risikoen for økonomiske misligheter er ikke så effektiv som den kunne og burde ha vært. Den høye risikoen forutsetter en langt høyere oppmerksomhet og sterkere innsats fra forvaltningens side, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

Rapporten fra Riksrevisjonen støtter opp under Utenriksdepartementets vurdering om at bistandsmidler generelt innebærer en høy risiko for økonomiske misligheter.

Den viser også til at både Utenriksdepartementet og Norad har etablert flere prosesser og tiltak som skal bidra til å forebygge, avdekke og reagere på mistanke om økonomiske misligheter, men at det er funnet mangler ved alle elementene som skal inngå i en helhetlig og effektiv håndtering.

– Omfanget av mangler og svakheter som framkommer i undersøkelsen, gjør at Riksrevisjonen vil understreke behovet for vesentlige forbedringer i Utenriksdepartementets og Norads håndtering av risikoen for økonomiske misligheter, sier Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonen har i undersøkelsen landet på at håndteringen er kritikkverdig, som er den nest alvorligste formen for kritikk.

