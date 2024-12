Obos-prisene i Oslo falt med 0,2 prosent

– Prisene pleier å falle noe i november, så dette var ventet. Nedgangen i Oslo var litt mindre enn snittet for november de siste ti årene, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding.

Ifølge Obos ble det i november solgt en høyere andel større leiligheter enn måneden før, noe som kan ha bidratt til å trekke prisene noe ned – fordi større leiligheter vanligvis har lavere kvadratmeterpris enn små.

– Mye mer enn ventet

I Oslo har Obos-prisene steget med 7,3 prosent hittil i år.

– Det er mye mer enn ventet gitt det vedvarende høye rentenivået. Tallene for november viser at markedet har roet seg noe ned, i tråd med vanlig sesongmønster. Men prisene falt noe mindre enn vanlig i november, sier Monsvold.

På landsbasis har prisene steget med 3,8 prosent de tolv siste månedene.

– Boligmarkedet er ventet å roe seg ytterligere ned i desember med færre salg og prisfall i tråd med normalt sesongmønster. Vi tror imidlertid at prisene vil skyte fart igjen i 2025, særlig i pressområder som Oslo, sier Monsvold.

– Boligprisene vil stige

Hun mener flere forhold taler for at boligprisene vil stige de kommende årene. Hun peker på at det ligger an til lavere lånerenter de to neste årene, og at de tre første kuttene kan komme i 2025.

– I tillegg er det ventet god reallønnsvekst. Et godt arbeidsmarked bidrar også til å holde boligprisene oppe. Det samme gjør rekordlav tilførsel av nye boliger og at flere husholdninger venter at prisene skal stige neste år, sier sjeføkonomen.

