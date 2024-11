Regjeringen vil senke kravet for å bruke tvang i helsevesenet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi foreslår disse endringene etter tydelige tilbakemeldinger fra pårørende og fra fagfeltet, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

De har fortalt at det er blitt vanskeligere å gi god hjelp etter at manglende samtykkekompetanse ble innført som vilkår for tvangsbehandling i 2017.

Regjeringen vil erstatte begrepet «samtykkekompetanse», som i dag brukes om en pasients evne til å ta overveide beslutninger om egen helsebehandling, med «beslutningskompetanse» for å understreke pasientens rett til å nekte helsehjelp.

Samtidig ønsker regjeringen å senke beviskravet for manglende beslutningskompetanse fra «åpenbart» til «overveiende sannsynlig.» Vestre mener endringen vil bidra til bedre balanse mellom pasientens rett til selvbestemmelse og rett til helsehjelp.

– Det vil bli enklere å hjelpe pasienter som ikke forstår at de trenger helsehjelp, sier Vestre.

Regjeringen foreslår også at pasienter med alvorlige psykiske lidelser som ikke motsetter seg behandling, skal kunne få hjelp uten at det må treffes tvangstiltak. De vil også gjøre endringer i lovgivningen om pårørendes rettigheter og vurdering av fare knyttet til samfunnsvern.

