Ingen begrensninger for Høiby etter løslatelse

Høiby ble 20. november varetektsfengslet i én uke med brev- og besøksforbud. Politiet hadde bedt om to uker. Da varetekten utløp onsdag, ba ikke politiet om forlengelse.

– Per nå kan vi ikke lenger se at det er bevisforspillelsesfare, opplyste politiadvokat Andreas Kruszewski.

– Det er ingen begrensninger på Høiby, skriver pressesjef Unni Grøndahl i en SMS til NTB torsdag.

Høiby er blant annet siktet for to voldtekter uten samleie. Politiet skal ha funnet to videoer på Høibys mobiltelefon som angivelig skal vise overgrepene han er siktet for. Han nekter straffskyld for begge anklagene.

– Bevisene mot Høiby er betydelig svekket. Bevisforspillelsesfaren er ikke eksisterende. Fengslingen var feil, og katastrofale feilvurderinger lå til grunn, skrev forsvareren hans, advokat Øyvind Bratlien, til NTB onsdag.

Høiby er også siktet for tre tilfeller av vold i nære relasjoner. Han er i tillegg siktet for skadeverk, hensynsløs atferd, flere brudd på besøksforbud og kjøring uten førerkort.

Les også: Politiske pendlere har andre regler enn vanlige folk (+)

Les også: Rammes av pendlerregler: – Jeg føler meg tvunget til å slutte i jobben min

Les også: Frp frykter kaffekoppavgift: – Meningsløst å gjøre hverdagen dyrere