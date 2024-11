Ukraina-møte i Stortinget – Høyre forventer økt støtte

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har invitert de parlamentariske lederne på Stortinget til et møte om Ukraina-støtten klokken 10.

Møteagendaen er en bred politisk enighet om Nansen-programmet fremover, opplyste Støre til NTB da møtet ble kjent tidligere denne måneden.

Neste år er det satt av 15 milliarder i statsbudsjettet til Ukraina-støtte. Opposisjonen har imidlertid ment at dette er altfor lite. Høyre har ment at støtten burde tredobles til 45 milliarder kroner, mens MDG har bedt om 65 milliarder mer. Venstre vil gi 105 milliarder kroner. KrF har også sagt at støtten bør betydelig opp, samtidig som de advarte mot at partiene overbyr hverandre i mediene.

Lederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Eriksen Søreide (H), forventer at regjeringen kommer til møtet med en betydelig økning av Ukraina-støtten.

– Regjeringen har selv bedt partiene komme med forslag i sine alternative budsjetter. Det har vi nå gjort, og da forventer vi at regjeringen forholder seg til signalene om at støtten må økes. Høyre mener regjeringens forslag om å redusere støtten fra 27 milliarder i 2024 til 15 milliarder i 2025 sender helt feil signaler til både Ukraina og Putin, sier Søreide.

