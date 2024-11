Frp og Høyre vil avvikle fylkeskommunene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Å legge ned fylkeskommunen er det største og mest effektfulle tiltaket vi kan gjøre for å redusere byråkratiet, sier Bjørnafjorden-ordfører Terje Søviknes (Frp) til NRK.

Høyre og Frp har gått inn for å legge ned det de mener er et irrelevant og overflødig forvaltningsnivå. Det blir en viktig sak mot neste høsts valg, sier Søviknes.

De vil heller at større kommuner bør overta fylkeskommunale oppgaver. Dessuten vil de slå sammen en rekke fylker, noe som skal bidra til å lette på trykket.

– Vi trenger ikke fylkeskommunen om vi får 100-150 kommuner, sier Tore Opdal Hansen (H), som i dag er fylkesordfører i Buskerud.

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland er blant dem som mener at Norge trenger tre forvaltningsnivåer. Han påpeker at ingen andre land i Europa som det er naturlig å sammenligne med Norge, kun har to forvaltningsnivåer.

– Et styresett med to forvaltningsnivåer vil svekke det lokale nivået og føre til en sterkere statlig sentralstyring av landet vårt, sier han.

