Frp vil returnere 5000 ukrainere: – Kommer fra trygge områder

– Vi mener at de ukrainerne som kommer fra områdene som anses som trygge, må reise tilbake for å frigjøre kapasitet til dem som har et reelt beskyttelsesbehov, sier innvandringspolitisk talsmann i Frp, Erlend Wiborg, til Nettavisen.

Rundt 5000 ukrainere som allerede har gyldig oppholdstillatelse i Norge, kommer fra fylker som norske myndigheter nå anser som trygge, ifølge avisen.

Disse vil Fremskrittspartiet sende tilbake.

– Det handler rett og slett om at kapasiteten er dessverre sprengt ute i Kommune-Norge, sier Wiborg.

Han understreker at partiet fortsatt ønsker å hjelpe Ukrainere som har behov for beskyttelse.

Den midlertidige kollektive beskyttelsen for ukrainere som innvandret fra det regjeringen anser som trygge områder, ble avviklet i høst. Det vil si at ukrainere som søker asyl fra disse områdene, behandles etter ordinært regelverk for asyl.

