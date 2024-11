Ulstein ga Sp og Høyre en skyllebøtte i abort-saken

Av Anne Marjatta Gøystdal/NTB

– Det blir prinsippløst fra to partier vi har stått side ved side med i mange viktige kamper. Jeg hadde håpet at våre partier kunne stått stødige sammen i den kampen. Sånn ble det ikke, sa Ulstein da han talte til KrFs landsstyremøte fredag.

Om halvannen uke skal abortloven til behandling på Stortinget. Opptelling som flere medier har gjort, tyder på at det ligger an til flertall for endringene.

Disse ble av Ulstein beskrevet som radikale forslag og et veiskille i norsk politikk.

Skuffet over Sp og Høyre

Han ga uttrykk for frustrasjon over at det ikke har lyktes motstanderne å samle seg.

– Jeg er ekstra skuffet over at partier som har gått til valg på at de ikke vil utvide loven, nå ser ut til å være de som sikrer flertallet. Her hadde velgerne til Senterpartiet og Høyre fortjent bedre, sa Ulstein.

Senterpartiet har tatt dissens i regjeringen mot flere foreslåtte endringer i abortloven. Men flere av deres stortingspolitikerne har likevel varslet at de vil stemme for forslag om å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18 og for samme grense for fosterreduksjon, av og til omtalt som tvillingabort.

Høyre og Frp har også gjort det klart at deres stortingsrepresentanter får stemme etter egen overbevisning.

Ulstein tok et oppgjør med oppfatningen om at «alle» vil utvide abortloven.

– Våre politiske meningsmotstandere prøver ofte å skyve KrF inni en smal bås hvor ingen er enige med oss. Dette er ikke et smalt eller rart standpunkt, sa Ulstein, og viste til at oppropet mot å utvide selvbestemt abort til uke 18 har fått over 53.000 underskrifter.

Mener alvor om kutt i formuesskatten

Talen til landsstyremøtet er Ulsteins første etter at han overtok som fungerende partileder etter Olaug Bollestad. Etter å ha kjeftet på Høyre i abortsaken, fant han rom for å fri til partiet om kutt i formuesskatt.

KrF akter å gå for store kutt allerede neste år, lovet Ulstein, med et lite frampek til KrFs alternative budsjett.

– Med det opplegget vi fremmer i Stortinget nå, ville hele formuesskatten på arbeidende kapital være fjernet i løpet av neste stortingsperiode, sa Ulstein.

– Allerede i 2025 kutter vi en stor andel. KrF mener alvor, og dette skal vi få til, fortsatte han.

Høyre-leder Erna Solberg har lenge ønsket å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Tidligere i høst lovet hun at et borgerlig flertall skal få det til etter valget. KrF og Venstre stiller seg bak, mens Frp vil gå lengre og fjerne hele formuesskatten.

Advarer mot overbudskamp om Ukraina

Ulstein viet også tid på Ukraina-støtten i talen sin. Regjeringens forslag på 15 milliarder kroner neste år er utilstrekkelig, slo han fast.

– Hvorfor har vi ikke tidligere gått ut og sagt 20, 30 eller 100 milliarder mer? Vi kunne gjort det. Men dette er ikke en sak hvor vi skal overby hverandre for å få et medieoppslag, sa han, og understreket at KrF skal være løsningsorienterte i samtalene i Stortinget.

Han vil imidlertid endre reglene for bistandsregnskapet. I dag er Norge den nest største mottakeren av norsk bistand, siden nylig ankomne flyktninger hit til landet føres på bistandsbudsjettet. Det mener Ulstein det bør det bli slutt på.

– Det endrer vi i vårt alternative budsjett, i tråd med de rådene regjeringen selv har fått, sa han.

