Det ble ordkrig og tvungen lønnsnemnd. Først nå faller avgjørelsen

Onsdag kommer trolig kjennelsen fra Rikslønnsnemnda i tre prinsipielt svært viktige saker som splitter fagbevegelsen.

En sak handler om LO Stat, som i vår ba om frivillig lønnsnemnd, noe de streikeklare statsansatte i Norsk Tjenestemannslag (NTL) mente var «hårreisende og udemokratisk», ettersom de stemte nei til resultatet.

To andre saker handler om Akademikerne og Unio, som fikk sine streiker stoppet av regjeringen som grep til tvungen lønnsnemnd. Begge organisasjoner krever å beholde sine egne tariffavtaler fra henholdsvis 2016 og 2022, mens regjeringen, LO og YS mener alle statsansatte skal ha en felles avtale, slik de hadde fram til 2016.

Sterk tro på medhold

Alle de tre organisasjonene har nå vært inne hos Rikslønnsnemnda og lagt fram sine saker.

– Vi går inn i nemnda med en sterk tro på at vi får medhold. Vår avtale har fungert veldig godt, ikke bare for våre medlemmer, men også for virksomhetene, sa leder Kari Tønnessen Nordli for Akademikerne stat i en pressemelding 7. november.

Samme dag var også Unio inne «på teppet» hos nemnda. Der er nok spenningen stor foran Rikslønnsnemndas avgjørelse, men forbundsleder Ragnhild Lied ønsker ikke å si noe til Dagsavisen før kjennelsen er helt klar.

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

– Med LO som heiagjeng

Lied var i vår svært kritisk til regjeringen og LO, og det brøt ut en heftig ordkrig mellom Akademikerne, Unio og resten av fagbevegelsen.

Fellesorganisasjonen (FO) uttalte til Dagsavisen at de mente Akademikerne og LO forsøkte å splitte fagbevegelsen med vilje, når de sto på kravet om egne tariffavtaler.

– Regjeringen har forsøkt å presse oss på plass, med LO som heiagjeng, sa Lied på sin side til Aftenposten.

Les også: Hun kan bli Oslo-biskop: Mange spør om Sunniva Gylver vil be for dem (+)

– Uredelig maktbruk

Heller ikke ett av Unios 14 forbund, Norsk Sykepleierforbund (NSF), var nådige i sin omtale av regjeringen og LO.

– Dette handler om vår organisasjonsfrihet og frie forhandlingsrett. Regjeringen og LO har sammen hatt en uredelig maktbruk i å forsøke å tvinge oss over på en felles tariffavtale. De har kjørt ideologi foran fornuft, sa en opprørt NSF-forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen til Dagsavisen.

NTLs forbundsleder Kjersti Barsok, som heller ikke var blid på LO stat, mener Rikslønnsnemndas kjennelse i deres sak er av stor prinsipiell betydning:

– Nå står Rikslønnsnemnda ved en korsvei i norsk tariffhistorie. Vi kjemper for medlemmene våre i den behandlingen vi skal inn i. Målet vårt er like tariffavtaler og å sikre lønnsutvikling for alle, sa Barsok i en pressemelding 15. november, da det ble deres tur til å møte i nemnda.

Les også: Moxnes om Stoltenbergs nye verv: – Udemokratisk samrøre

Les også: Ekspert om Trumps trusler: – Kan bli et «mini-Nato» i Nord-Europa (+)

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)