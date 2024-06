– Dette handler om vår organisasjonsfrihet og frie forhandlingsrett. Regjeringen og LO har sammen hatt en uredelig maktbruk i å forsøke å tvinge oss over på en felles tariffavtale. De har kjørt ideologi foran fornuft, sier en opprørt forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Lill Sverresdatter Larsen.

Hun sier dette i en e-post til Dagsavisen etter at det onsdag morgen ble klart at arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) stopper både NSFs og resten av Unios streik med tvungen lønnsnemnd.

130.000 av Unios 400.000 medlemmer kommer fra Sykepleierforbundet.

– Dette lønnsoppgjøret har vært politisert av regjeringen fra dag én. Regjeringen har vist null vilje til forhandlinger. Dette har vært en politisk prosess, ikke en forhandlingsprosess. Regjeringen har forsøkt å presse oss på plass, med LO som heiagjeng, sier Unio-leder Ragnhild Lied til Aftenposten.

– Fare for liv og helse

I nesten to uker har statsansatte streiket. Fagforeningene Unio og Akademikerne ville beholde ordningen med to hovedtariffavtaler i staten, mens staten ville ha alle over på én avtale. LO og YS har på sin side ikke streiket, de har hele tiden ment at det beste er én avtale i staten.

Tidligere denne uka innførte regjeringen tvungen lønnsnemnd for Akademikerne etter at de tok Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ut i streik. Onsdag skjedde altså det samme med de streikende i Unio. Arbeidsminister Tonje Brenna begrunnet dette blant annet med at politiets helikopterkapasitet og grensekontrollen var kraftig svekket, noe som kunne føre til fare for liv og helse.

– De samlede konsekvensene av de siste streikeuttakene fører til at det oppstår en fare for liv og helse, sa Brenna onsdag morgen da tvungen lønnsnemd var et faktum.

– Samrøre

Sykepleierforbundet mener i likhet med Lied i Unio at streiken kom som et resultat av at regjeringen kjempet LOs sak. Nå er det rikslønnsnemda som skal avgjøre utfallet av streiken. Men Unio har altså ikke tillit til nemnda, og ber nå Stortinget finne en annen løsning. Grunnen er at LO Stats leder sitter der. Unio og Akademikerne har hele tiden anklaget regjeringen for å tale LOs sak når de har insistert på én tariffavtale i staten.

– Når regjeringen og LO så tydelig er part i konflikten, og i tillegg har en formell tilknytning gjennom det fagligpolitiske samarbeidet, må det få konsekvenser for den videre behandlingen, sier Lied til Aftenposten.

Seinest tirsdag, få timer før tvungen lønnsnemnd var et faktum, var LO-leder Peggy Hessen Følsvik svært hard i klypa med Unio. Da hun talte til LOs representantskapsmøte kalte hun streiken for «usolidarisk».

– Akademikerne og Unios krav er at de skal slippe å dele lønnsmasse med våre medlemmer. Og det er usolidarisk. Det er ikke noe vi kan akseptere, sa Følsvik.

Også YS har latt være å streike. De har ikke et fagligpolitisk samarbeid med Arbeiderpartiet, men også de støtter at det skal være én tariffavtale i staten.

Det er i protest mot at leder i LO stat, Egil André Aas, sitter i rikslønnsnemnda at Unio vil ha en annen nemd til å avgjøre saken. Aas sier utspillet fra Unio kan sette den norske arbeidsmodellen i fare.

– Rikslønnsnemnda er en institusjon og når Unio krever særbehandling setter det på mange måter hele den norske arbeidsmodellen i fare, sier Aas til VG. Han legger til at han er oppnevnt uten stemmerett.

[ Liv (95) fikk ikke medisin – ansatte spiste maten hennes ]

– Livsviktig personell

At streiken til slutt endte opp med tvungen lønnsnemd møter også sterk kritikk. Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet mener grepet med tvungen lønnsnemnd er utidig innblanding av regjeringen.

– Begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd er som å høre vår begrunnelse for nettopp å streike: Dette er livsviktig personell som må være på jobb. Da bør regjeringen også ha en strategi for å beholde og rekruttere livsnødvendig personell i staten, sier Larsen til Dagsavisen.

– For vår del har streiken handlet om å skaffe nok kompetent personell til å utdanne fremtidens sykepleiere. Allerede i dag mangler det undervisningspersonell med førstekompetanse, og 60 prosent vil gå av med pensjon de neste fem årene. Vi savner en strategi for å rekruttere og beholde livsviktig personell, understreker hun.

– Svært inngripende

Heller ikke Høyre er særlig imponert over regjeringens bruk av tvungen lønnsnemd.

– Det er synd at det ikke endte med en enighet og at regjeringen nå griper inn. Det er svært inngripende å stanse en lovlig streik og vi kommer til å se nøye på hvilken begrunnelse de bruker for å gjøre dette så snart sakene kommer til behandling i Stortinget, sier nestleder Henrik Asheim til Dagsavisen.

Også Frp refser bruken av tvungen lønnsnemnd.

– Tonje Brenna og Arbeiderpartiet ga etter for press fra LO når de valgte å frata Akademikerne og Unio muligheten til å inngå egne avtaler, tilpasset deres medlemmer. Det hele endte med en streik som kunne vært unngått. Dette har først og fremst gått utover de nesten 700.000 medlemmene i Akademikerne og Unio. Dette er en konsekvens av at vi har et Arbeiderparti som er mer og mer i lomma på LO, sier partiets nestleder Hans Andreas Limi til Nettavisen.

Tonje Brenna. (Martin Standal / NTB/NTB)

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)