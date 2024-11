Halve befolkningen strammer inn på julebudsjettet

Julebudsjettene krymper, og mange nordmenn frykter overforbruk i høytiden. Det viser en undersøkelse utført av Respons Analyse for Sparebank 1 om juleforbruket til nordmenn.

I undersøkelsen oppgir 22 prosent at de frykter en økonomisk baksmell i januar på grunn av for høyt juleforbruk. 7 prosent svarer at de må eller kanskje må låne penger for å dekke utgiftene til jul.

Det bekymrer forbrukerøkonom i Sparebank 1 Magne Gundersen, som oppfordrer til å heller kutte i juleforbruket enn å bruke over evne i julen.

– Jeg vil ikke anbefale noen å feire jul med lånte penger. Pengene skal jo betales tilbake, med renter. Jeg frykter at en del vil oppleve en økonomisk blåmandag i januar når kredittkortregningen kommer, sier han.

Nesten halve befolkningen svarer imidlertid at de skal sette i gang sparetiltak i høytiden. Å kjøpe rimeligere julegaver (25 prosent), handle rimeligere mat og drikke (18 prosent) eller å kjøpe færre gaver (16 prosent), er blant tiltakene som oppgis.

I snitt ønsker nordmenn å bruke 5 prosent mindre på jul i år enn i fjor, tilsvarende om lag 500 kroner mindre per person, viser undersøkelsen.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 1. til 7. november og med et utvalg på 1126 personer.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: «Snøfall 2»: Julemagien lyser på Oslo Nye (+)