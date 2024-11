Vil reise verdens største ostehøvel i Lillehammer

– Det er viktig å kjenne sin historie for å kunne forme sin framtid. Thor Bjørklund var en stor innovatør. Han så et problem i at han ikke fikk skåret tynne nok osteskiver med kniv. Han brukte kunnskapen om snekkerhøvelen til å løse det. Det var en stor innovasjon, sier lokalpolitiker Knut Arne Vassdokken (Ap) til Gudbrandsdølen Dagningen.

– Hvis Lillehammer vil være en innovativ by, bør vi fokusere og tenke slik som ham i årene framover: Å identifisere et problem, og så bruke kunnskapen vi har til å løse det, fortsetter han.

Vassdokken vil fremme saken i kommunestyret 28. november. I 2027 fyller byen 200 år, og han mener den bør bli reist i tide til feiringen.

Det ble for kort tid siden kjent at Lillehammer kommune må kutte 100 millioner kroner. På spørsmål fra GD om dette er god bruk av penger, svarer Vassdokken at han vil skape begeistring for byen.

– Det er klart det er krevende økonomiske tider for Lillehammer som for mange andre kommuner. Men dersom vi ikke prøver å skape begeistring og optimisme rundt Lillehammer, så får vi heller ingen til å flytte hit.