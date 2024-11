Nordea beklager dårlig informasjon til Danske Bank-kunder

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I helgen blir 235.000 norske personkunder overført fra Danske Bank til Nordea. Kundene har fått tilsendt nye bankkort og nye kontonummer fra sin nye bank, og har fått beskjed om å gi det nye kontonummeret til alle de får penger fra, skriver Dagens Næringsliv (DN).

Men pengene på de nye kontoene får kundene først tilgang til etter helgens migrering. Dermed har de som allerede har fått lønn inn på sin nye konto, ikke tilgang til pengene.

Nordea har måttet bistå flere av disse kundene denne uken, opplyser kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen til DN, og beklager at kundene ikke fikk bedre informasjon.

– Her burde vi vært tydeligere i vår kommunikasjon, og sagt at det vil være lurt for kundene å gi beskjed om når kontonummeret skal brukes fra, til de man deler det nye kontonummeret med, sier Steffensen.

I fjor sommer ble det kjent at Nordea kjøpte Danske Banks norske personkundevirksomhet – og at Danske Bank blir en ren bedriftsbank. Kjøpet gjaldt 285.000 norske kunder. Noen kunder har allerede flyttet, men de fleste av dem overføres altså i helgen.

