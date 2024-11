Frp-lederen: LO-ledelsen har mistet kontakt med vanlige folk

– LO-ledelsen med Peggy Hessen Følsvik i spissen er så langt fra grasrota og egne medlemmer at det nesten er skremmende å se på, sier Listhaug til Klassekampen.

Hun mener LO nesten er usynlige i saker som betyr noe for folk nå.

– Når det legges ned skoler, eldreinstitusjoner og kuttes i grunnleggende velferdstjenester, er det noe som rammer LOs medlemmer direkte. Man skulle trodd de ville ta en kamp for det, sier Frp-lederen.

Når LO-ledelsen først skal legge press på regjeringen, er det for at antallet kvoteflyktninger må økes, ifølge Listhaug.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik skriver i en epost til avisen at de registrerer at Listhaug nå viser omsorg for LOs medlemmer.

– Det gjorde hun ikke gjennom nesten åtte år i en regjering som svekket våre medlemmers rettigheter på en rekke områder.

Følsvik sier at LO har vært en pådriver for at regjeringen skal øke bevilgningen til kommunene, og at deres tillitsvalgte kjemper for medlemmenes interesser i Høyre- og Frp-styrte kommuner over hele landet.

