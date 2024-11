Utdanningsnytt og NRK erfarer det samme. Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ifølge NRK fått med seg Høyre, Venstre, KrF og Pasientfokus på avtalen.

Det var før sommeren at forhandlingene om en ny barnehagelov startet opp. Målet var å få til et nytt, bredt barnehageforlik – for første gang siden 2003. Siden Fremskrittspartiet og SV trakk seg fra forhandlingene tidligere i høst, og Rødt gjorde det samme for to dager siden, ble ikke forliket så bredt som ønsket.