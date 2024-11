Menn i Norge tjener i snitt 13 prosent mer enn kvinner

Siden 2015 har det vært lite endring i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn som utfører samme arbeid.

Kvinner som jobber i samme sektor, næring og yrke, har like lang utdanning og erfaring og lignende stillingsstørrelse, tjener 8 prosent mindre enn menn. Hvis kvinnene i tillegg har samme yrkestittel og arbeidsgiver, tjener de 6 prosent mindre enn menn.

Denne forskjellen har ligget stabilt på rundt seks prosent siden 2015.

Det viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning. Den er utarbeidet på bestilling fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

– Jeg må si at det er helt uakseptabelt at kvinner og menn som har samme jobb, samme erfaring og samme kompetanse, ender opp med ulik lønn, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

Høyere timelønn

Årsakene til at kvinner og menn har ulik lønn, er sammensatte. Likevel finner rapporten at godt over halvparten av lønnsforskjellene kan forklares av det vi kaller sammensetningsforskjeller: At kvinner jobber i sektorer, næringer, yrker og virksomheter med et generelt lavere lønnsnivå enn menn.

De mannsdominerte delene av arbeidsmarkedet har i snitt høyere timelønn enn de som er dominert av kvinner.

– Lønnskartlegging er nyttig for å få ned forskjellene på den enkelte arbeidsplass, men det er også behov for mer strukturelle løsninger og vi trenger en dialog med partene i arbeidslivet om hvordan funnene kan følges opp, forklarer Jaffery.

Kvinner har i snitt lengre utdanning enn menn, men innenfor fagfelt med et lavere lønnsnivå. Dermed er lønnsforskjellen større blant kvinner og menn med like lang utdanning enn det den er generelt.

Større ulikhet blant foreldre

Rapporten viser også at lønnsforskjellene øker med alder, og at de er større blant de med barn enn de uten.

I og med at rapporten sammenligner fedre og mødre som utfører samme arbeid, tyder dette på at familieetablering får større konsekvenser for mødre enn for fedre.

Lønnsgapet blant foreldre blir dessuten større med antall barn. Det relative tapet for mødre viser seg, ifølge rapporten, å vedvare etter hvert som barna blir eldre. Lønnstapet for mødre gjelder altså ikke bare i småbarnsfasen.

Lanserer likestillingsstrategi

– Nå må vi handle. Denne regjeringen er ikke redd for å bruke politikk til å skape endring, sier likestillingsministeren.

Hun påpeker at denne rapporten viser at Norge har en lang vei å gå når det gjelder likelønn. Som et grep for å minske forskjellene, forteller Jaffery at regjeringen snart skal legge fram Norges første strategi for likestilling mellom kvinner og menn.

Jaffery peker også på at Norge, som første land i verden, har innført krav om 40 prosent kjønnsrepresentasjon i styrerommene i mellomstore og store selskaper.

– Vi har en hovedregel i norsk arbeidsliv om faste, hele stillinger. Og vi har et lovverk som sier at alle arbeidsgivere skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for likestilling, for å nevne noe, sier ministeren.

