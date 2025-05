Klar bane for Vistnes

Tirsdag ettermiddag trakk Frode Alfheim (58) sitt kandidatur til vervet som LO-leder. Dermed er det klar bane for Kine Asper Vistnes (48). Og det blir et historisk valg, for det er første gang en kvinne erstatter en kvinne i den øverste posisjonen.

I lang tid var Jørn Eggum en soleklar favoritt til å bli ny LO-leder etter Peggy Hessen Følsvik, men i forrige uke falt han for eget grep. Alle har fått med seg den fatale bakgrunnen, så jeg går ikke nærmere inn på skandalen nå. Dette er historie. Nå gjelder det å se framover.

Kine Asper Vistnes er i dag nestleder i Fellesforbundet, som er det største forbundet i privat sektor. Vistnes startet karrieren på gulvet som klubbleder ved Nexans-fabrikken på Langhus, og hun rykket raskt opp i mer sentrale posisjoner i forbundet.

Nå blir det ro i rekkene.

Da Jørn Eggum ikke lenger var kandidat til vervet som LO-leder, måtte «alle» tenke i nye baner. LO-familien sto plutselig på bar bakke. Kortene måtte stokkes på nytt, og potensielle kandidater måtte lokkes på banen.

Lederen i Forbundet Styrke, Frode Alfheim, var først ute og i flere dager eneste reelle kandidat. For Kine Asper Vistnes vegret seg. Men etter flere oppfordringer, og etter å ha tenkt seg om en ny runde, var Vistnes likevel villig.

Søndag ga Vistnes offentlig beskjed om at hun har lyst til å ta utfordringen. Siden da har jeg holdt en knapp på at det ville bli henne. Spenningsmomentet var om Frode Alheim ville stå løpet ut og ta en kampvotering. Tirsdag innså han at Vistnes var i ferd med å trekke det lengste strået.

Les også Kjell Werner: LO er vår gode motmakt.

Det var fornuftig av Alfheim å kaste inn håndkleet allerede på LO-kongressens andre dag. Nå blir det ro i rekkene i dette spørsmålet. De 315 delegatene kan nå konsentrere seg om de viktige sakene som skal behandles på LO-kongressen fram til fredag ettermiddag.

Posisjoner betyr mye, men sakene er tross alt viktigst. Det er fortsatt dragkamp om hvem som skal få plass i den øvrige LO-ledelsen, men toppvervet er i realiteten besatt. Kine Asper Vistnes har glimrende forutsetninger til å bli en god LO-leder.

Les også: Hun blir trolig LO-leder





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen