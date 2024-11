Her er SVs krav for enighet om statsbudsjettet

Av Peter Tálos/NTB

– Jeg håper vi skal unngå å bruke mer oljepenger, at vi går i reelle prioriteringer. Selv om det blir veldig krevende så går vi inn i dette med mange forslag til løsning, sier Torgeir Knag Fylkesnes til NTB om forhandlingene.

Klokka 10 i formiddag vil han møte Arbeiderpartiets Tuva Moflag og Senterpartiets finanspolitiske talsperson Ole André Myhrvold til de første møtene om neste års statsbudsjett.

Fylkesnes skal lede forhandlingene for SV etter at partiets finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, ble sykmeldt i forrige uke. Fylkesnes er SVs langvarige medlem i næringskomiteen og klar for å endre noe av vinkelen på regjeringens forslag til statsbudsjett.

Vil ha ekte satsing på miljø

– Da vi så budsjettet som først ble lagt fram, så synes jeg det var trasig å se at regjeringen tar flere steg tilbake når det gjelder å nå klimamålene, sier Fylkesnes.

– Vi vil ha reelle miljøgjennomslag: Vi vil stanse planene om gruvedrift på havbunnen. Stanse all ny oljeleting. Vi vil gi folk bedre råd, sier han.

Han sier SVs hovedprioritering i forhandlingene vil bli klima og en mer rettferdig fordeling av velferden i Norge. Dette mener de er mulig uten å hente mer penger ut av oljefondet.

Ikke mer oljepenger

– VI har levert et forslag der vi ikke bruker mer oljepenger. Vi omfordeler inntekter slik at de som tjener under 800.000 kommer bedre ut av det og slik at de med store formuer bidrar med mer. Slik får vi til mer både på klima og natur, sier Fylkesnes.

I regjeringens opprinnelige forslag er det lagt opp til å bruke 461 milliarder kroner av avkastningen i oljefondet. Det utgjør 2,5 prosent av fondets avkastning og utgjør opp mot 25 prosent av totalen i hele statsbudsjettet.

Hele forhandlingsprosessen mellom SV og regjeringspartiene vil foregå bak lukkede dører, med én representant fra hvert av partiene som kan ha med seg to rådgivere. Det endelige resultatet vil være avhengig av å ha forankring hos partilederne som derfor vil komme inn i forhandlingene helt mot slutten.

Fristen for enighet er før avgivelse av finansinnstillingen som er lagt til fredag 29. november.

Senterpartiets Ole André Myhrvold sa til NTB onsdag at han så fram til forhandlingene med SV.

– Vi ser fram til forhandlinger. Det grunnleggende for oss er at budsjettet bidrar til å få ned prisveksten og renta, sier han.

Skattehull skal tettes

Å få bukt med dyrtiden er også viktig for SV sier Fylkesnes. Han sier forhandlingene vil bli harde på områder som skatte- og velferdspolitikk. SV vil ha gratis SFO, øke studiestøtten og et kraftig løft for minstepensjonistene.

Ikke minst vil de tette skattehullene som gjør at rike beholder mer av inntektene sine enn personer med vanlige inntekter.

– Jeg tror ikke vanlige folk vil gå med på å la de rike bli enda rikere. SV har forslag til løsninger på dette som vi mener er farbare, sier Torgeir Knag Fylkesnes.

