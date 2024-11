Arbeidsfolk, foren dere

Om de borgerlige partiene får regjeringsmakt etter valget neste høst, er én ting helt klar: Det vil bli mindre attraktivt å være fagorganisert. Det kan vi slå fast etter at Høyre i sitt alternative statsbudsjett for neste år foreslår å kutte kraftig i skattefradraget for kontingent til fagforeninger.

Det er skuffende at de borgerlige partiene ikke kan ta av seg de ideologiske skylappene.

Fra før vet vi at Fremskrittspartiet ønsker å fjerne skattefradraget for medlemskap i fagforeninger helt. Venstre nevner ikke fagforeningsfradraget med ett eneste ord i sitt utkast til partiprogram for neste periode, men har tidligere foreslått å halvere det fra dagens nivå.

Konkret vil Høyre mer enn halvere fradraget, fra regjeringens foreslåtte 8250 kroner neste år ned til 3850 kroner. Det er samme nivå som fradraget lå på da Erna Solbergs regjering måtte gå etter valget høsten 2021. På den måten kan Høyre hente 910 millioner kroner i ekstra inntekter til staten. Men prisen blir høy for fagorganiserte – og på sikt for det norske samfunnet.

Det norske arbeidslivet fungerer i internasjonal sammenheng ekstremt godt. Norske arbeidstakere er høyproduktive, sysselsettingsgraden er høy og vi har lenge hatt en rimelig fordeling av verdiskapningen i samfunnet. Det er liten tvil om at den fortsatt høye organisasjonsgraden og sterke arbeidstakerorganisasjoner skal ha mye av æren for det. Den norske modellen med trepartssamarbeid mellom politikerne, arbeidsgivere og arbeidstakere gjør oss godt rustet til å finne løsninger som gagner alle parter.

Dette systemet settes i spill når høyresida er så tydelig på at det skal bli mindre økonomisk attraktivt å være medlem i en fagforening. Når Høyre samtidig vil la arbeidsgiverne beholde sin rett til å trekke fra kontingenten til NHO, Virke eller andre arbeidsgiverorganisasjoner på samme nivå som i dag, viser de med all mulig tydelighet at høyresiden står på arbeidsgiversiden i dragkampen mellom arbeid og kapital. Dette understrekes av at partier på høyresiden ikke vil frede sykelønnsordningen, som er under heftig angrep denne høsten.

Den norske modellen er helt avhengig av et organisert arbeidsliv. Det er skuffende at de borgerlige partiene ikke kan ta av seg de ideologiske skylappene og anerkjenne dette. På den andre siden: De er i det minste ærlige om hvem de kjemper for. Velgerne er herved advart.

