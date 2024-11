Kreftforeningen gir 210 millioner kroner til forskning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dette får garantert enorm betydning for framtidens kreftpasienter, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i en pressemelding fra Kreftforeningen.

– Det er dette spennet i nordmenns fantastiske giverglede som gjør at vi kan fordele denne gigantsummen, sier Ross videre.

Pengene kommer inn gjennom medlemskontingenter, aksjoner, testamenter og rause gaver fra privatpersoner og næringsliv

Høyt nivå

Kreftforeningens årlige forskningstildeling mottok i år 141 søknader. Disse er vurdert av uavhengige internasjonale eksperter, som kommenterer at nivået på forskerne er skyhøyt.

27 får tildelt midler, blant dem Åslaug Helland ved Universitetet i Oslo. I hennes prosjekt vil pasienter med sjeldne og alvorlige kreftdiagnoser gentestes tidlig i sykdomsforløpet, slik at de kan få skreddersydd behandling så tidlig som mulig.

– For det er kjent at effekten ofte blir best da, sier hun.

Generalsekretær Ross sier Kreftforeningen ønsker at alle som har kreft med spredning, skal tilbys en tidlig gentest.

Mest immunterapi

Både blant de innsendte prosjektene og blant dem som får støtte, er det flest som retter seg mot forskjellige former for immunterapi.

Målet med immunterapi er å mobilisere kroppens eget immunforsvar til å angripe kreftcellene. For kort tid siden viste en studie fra Kreftregisteret, publisert i tidsskriftet British Journal of Cancer. at lungekreftpasienter som behandles med immunterapi, i snitt lever lenger enn pasienter som fikk kun har blitt behandlet med kjemoterapi.

Det gjenstår fremdeles mye forskning for å kartlegge nøyaktig hvilke pasienter som vil ha nytte av immunterapi. Dette er noe blant andre Carina Strell ved Universitetet i Bergen skal jobbe med.

Kristin Aass ved NTNU i Trondheim får støtte til å undersøke hva som kreves for at pasienter med beinmargskreft skal respondere på immunterapi.

