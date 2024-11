Babyene ble forbyttet – nå skal retten avgjøre saken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nesten 60 år senere går den ene av mødrene i saken, Karen Rafteseth Dokken, og de to kvinnene som ble forbyttet da de var nyfødte, til sivil sak mot staten og kommunen. Mandag starter saken i Oslo tingrett.

De tre krever erstatning og oppreising for brudd på menneskerettighetene, for tapt barndom og familieliv, og for ha blitt fratatt muligheten til å bli kjent med sin biologiske familie.

– Det som skjedde, var en grov feil som ikke skal skje. Men det er likevel det som har skjedd etter at det ble oppdaget, som jeg ikke kan godta. De har drevet med en undersøkelse og ikke informert oss som var involverte i dette? Jeg skjønner ikke at det går an, sier Dokken til NRK.

Oppdaget etter 16 år

Feilen ble oppdaget allerede i 1981 etter at den andre moren, som ikke er en del av det sivile søksmålet, i forbindelse med en utenlandsreise tok blodprøver som overraskende viste at hun ikke var biologisk mor til datteren sin.

Moren tok kontakt med myndighetene. Hun fikk svar fra Helsedirektoratet, som da hadde begrenset de aktuelle barna til fem tenåringsjenter, skriver NRK.

Hun ble anbefalt å la saken ligge, og de fem aktuelle tenåringsjentene fikk ikke vite noen ting om saken.

Krav om 20 millioner

De tre kvinnene, Dokken, hun som vokste opp som datteren hennes og Dokkens biologiske datter, krever 20 millioner i erstatning og oppreisning fra Staten og Herøy kommune.

– Jeg håper at de skal innrømme noe feil. Ingen har beklagd noe som helst, de bare fornekter alt. Jeg tenker at de har et ansvar, sier Linda Risvik Gotaas til NRK.

Hun er den biologiske datteren til Dokken. Først da hun hadde blitt 57 år gammel, fikk hun møte igjen moren sin. Begge to sier det var en stor glede midt i tragedien.

Staten: Kravet er foreldet

Regjeringsadvokaten skriver i sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett at statens syn er at det ikke er sannsynliggjort at det har skjedd en erstatningsbetingende feil som kan tilskrives staten.

Ifølge regjeringsadvokaten er det umulig å bevise hvem som forvekslet babyene i 1965.

– Det er heller ikke sannsynliggjort at forbyttingen utgjør en krenkelse av EMK artikkel 8, skriver regjeringsadvokaten videre.

Regjeringsadvokaten mener at eventuelle krav uansett er foreldet.

