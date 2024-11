Flytoget må åpne for pendlere – Rødt sikret flertall

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– De vanlige togene er smekkfulle inn til Oslo i rushtiden. Nå åpner vi flytogene for alle reisende, som vil gjøre det enklere å reise kollektivt til jobb. Da kan vi utnytte togkapasiteten best mulig, sier partileder Marie Sneve Martinussen i Rødt.

Rødt sitter ikke i transportkomiteen der saken kom opp, men varsler at de vil støtte forslaget når det kommer opp på Stortinget 14. november.

– Dette er det aller viktigste enkelttiltaket for å raskt bedre trafikksituasjonen lokalt i Asker og Bærum. Det gjør at flere der kan ta toget i periodene hvor presset er størst. Det vil også gjøre hverdagen enklere for pendlere mellom Lillestrøm og Oslo, sier Martinussen.

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)