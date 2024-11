Eide: EU-samarbeidet er viktigere enn noen gang

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi lever i en geopolitisk brytningstid, sa Eide i sin redegjørelse til Stortinget om EU og EØS torsdag – dagen etter Donald Trumps brakseier i USA-valget.

– Det er viktig at vi står sammen med våre viktigste handelspartnere og våre nærmeste allierte i Europa. Her er EØS-avtalen en bærebjelke og en døråpner, sier utenriksministeren.

I redegjørelsen la han vekt på at EU nå utvikler ny politikk både langt raskere og på mer komplekse måter enn før. Da er det særdeles viktig at Norge henger med i svingene, framholder Eide.

Tydelig styring og god koordinering er avgjørende, mener han.

– Det vil være krevende, men det er den mest effektive veien for å sikre våre overordnede interesser i et samarbeid som er svært viktig for Norge, sier Eide.

