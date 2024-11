Mann pågrepet etter vold i Oslo – kvinne kritisk skadet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har pågrepet en mann, og han er kjørt til arresten, sier operasjonsleder Gabriel Langfeldt i Oslo politidistrikt til NTB like før klokken 4 natt til mandag.

Langfeldt vil ikke gå i detaljer om hva som gjør at politiet mistenker mannen, men sier at det er en relasjon mellom ham og de fornærmede, som er kvinner i 30- og 50-årene. Hva slags relasjon det er snakk om, ønsker han ikke å si.

Langfeldt vil heller ikke gå inn på hva mannen, som ble pågrepet i Oslo sentrum, foreløpig er siktet for. Det er ikke mistanke om flere gjerningspersoner.

– Vi har ikke opplysninger som tilsier at det er fare for andre eller at det er flere involverte, sier han.

De to skadede er fraktet til sykehus med stikkskader. Én er kritisk skadet, mens den andre er alvorlig skadet.

Politiet søkte etter mannen med både helikopter og hundepatruljer. De har samtidig jobbet med å avhøre vitner og innhente informasjon på stedet.

Politiet meldte om hendelsen klokken 2.27.

– Vi fikk melding om mye støy fra en leilighet. Der kom vi i kontakt med to personer som fremsto som skadet, sa Langfeldt til NTB like etter klokken halv 3.