Rødt Oslo fastholder vrakingen av Bjørnar Moxnes

«Forslaget speiler komiteen sitt mandat om å sikre representasjon av bredden i Rødt Oslo og et mangfold i bakgrunn og erfaring blant kandidatene», skriver nominasjonskomiteen i en pressemelding.

Rødt har to representanter for Oslo i denne stortingsperioden. Seher Aydar og Rana er foreslått til første og andre plass på listene, mens Moxnes er foreslått på 25. plass på listen.

Med dét har komiteen plassert Moxnes nest nederst på sin endelige nominasjonsliste. Den skal spikres på et medlemsmøte 21. november.

NRK skriver at 11 av partiets 19 lokallag i Oslo ønsker Moxnes på andreplass.

Den tidligere partilederen har tidligere sagt at han ønsker gjenvalg til Stortinget, og at han vil kjempe om andreplassen. I et Facebook-innlegg fredag gjentar han det.

– Selv om komiteens flertall ikke foreslår meg på andre plass, setter jeg veldig stor pris på støtten fra et klart flertall av lokallagene i Oslo. Og så er det medlemmene som bestemmer, skriver han.

