Feriefavoritter enda dyrere: – Planlegg godt og følg nøye med

– De populære ferielandene for nordmenn har vært populære nettopp fordi de var rimelige ferieland, men de er ikke det i like stor grad lenger, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge til Dagsavisen.

I fjor sommer fikk nordmenn tidenes prissjokk på ferie utenlands, blant annet i varmere feriefavoritter som Spania og Hellas. Nå står påsken for tur og sommeren nærmer seg. Knudsen har regnet på det, og tror ikke at noe større kjøpekraft blant nordmenn generelt vil redde deg i år heller: Spania- og Hellas-ferien blir nemlig merkbart dyrere, også i år.

– Vi kommer fra en periode med veldig høy inflasjon og en svak krone. Nå har også inflasjonen i de typiske norske ferielandene roet seg ned, forklarer Knudsen.

Les også: Massiv norsk motstand mot Trumps politikk: – Skaper usikkerhet

Det er også i år en god del dyrere enn før for nordmenn å feriere utenlands, noe som vil merkes i feriefavoritter som Spania og Hellas, viser regnestykket fra sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. (Øyvind Knoph Askeland)

Dyrere ferie i varmen

Standardferie til Spania for fire personer blir nesten 5.000 kroner dyrere enn i fjor, med torsdagens kronekurs på litt over 12 mot euro og en samlet inflasjon på det som påvirker reise på 5,5 prosent, ifølge ekspertens beregning.

Med utgangspunkt i kronesvekkelsen, forventet inflasjon i år og økte priser på fly, hotell og restaurant, viser sjeføkonomens regnestykke at en standardferie i norske favoritter som Spania og Hellas vil koste henholdsvis cirka 12.700 og 11.300 kroner per person i sommer.

For en familie på fire gir det en sum på nær 50.800 kroner for en standardferie i Spania og nær 45.200 kroner i Hellas. Endringen fra i fjor er noe mindre i Hellas, hvor nevnte familieferie er drøyt 4.000 kroner dyrere nå. Per person blir ferien altså cirka tusenlappen dyrere enn i fjor i begge land.

I den litt vide kategorien luksusferie blir totalbudsjettet for en familie på fire enda et par tusen kroner dyrere enn i fjor.

– Det er økte priser og dyrere ferie, men den gode nyheten er likevel at prisveksten på utenlandsferie er blitt mindre enn i fjor. Den dårlige nyheten er at det fortsatt er dyrere enn før å dra på ferie til de landene nordmenn er mest glad i. Du får mindre for krona, slår Knudsen fast.

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)

Gode råd for å unngå prissjokk

På den positive siden nevner han at nordmenn generelt har fått litt bedre råd. Det hører med til regnestykket folk må gjøre selv at reallønnsveksten, eller kjøpekraften, hos ganske mange nordmenn har økt noe, mener han.

Og det finnes heldigvis måter å unngå det store prissjokket på.

– En trygghet for de fleste er også at man sjekker priser og bestiller mye på forhånd. Så i en pakketur med «all inclusive», vet du hva du betaler, påpeker Knudsen.

Les flere reisesaker her!

For dem som ikke har alt planlagt og ferdig betalt, har han følgende gode råd:

– Det er lurt å ha et budsjett for mat og drikke man skal kjøpe ute, å planlegge godt og samtidig følge nøye med på utviklingen i disse usikre tider. Prisnivåer og kronekurs kan svinge en del framover, vi har jo sett eksempler på det de siste dagene. Det er kanskje ikke nok til å velte budsjettet, men det er tid for å være mer observant, mener Knudsen.

Les også: Victor ble ufør som tenåring, nå jobber han turnus (+)

Norsk natur og Øst-Europa

Statistisk sentralbyrå lagde i fjor en oversikt over prisnivået i 2023 på hotell og restaurant samt på mat og alkoholfri drikke i de europeiske landene. Den viser at du i sum får mest for pengene i Øst-Europa og Portugal.

– Det billigste nå ville nok være å ta med seg telt ut i den flotte, norske naturen og se dette som en anledning til å tenke alternativt. Men for de mange som likevel vil utenlands, er det lurest å reise østover til land som Albania, Bulgaria, Bosnia, Tyrkia – og Portugal er heller ikke så aller verst på pris, forteller Knudsen.

Hva gjelder den nært forestående påsken, viser en fersk undersøkelse fra Kantar, gjennomført for NHO Reiseliv, at like over halvparten av nordmenn planlegger å ta påskeferie i år. 53 prosent sier at de skal ha ferie, som er en økning på 5 prosentpoeng fra i fjor.

Blant dem som tar ferie, oppgir 8 av 10 at de skal holde seg i Norge, mens 13 prosent planlegger en tur i Europa. Bare 3 prosent oppgir at de skal reise utenfor Europa. Dette er de samme andelene for utenlandsreiser i påsken som i 2024, ifølge NHO Reiseliv.

Debatt: Turistskatten gjør det også dyrere for nordmenn

Les også: Vil du dra langt i ferien? Da peker ett reisemål seg ut i 2025 (+)