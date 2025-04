Støre: – Jeg er opptatt av å veie ordene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg er opptatt av å veie ordene mine, bruke dem riktig. Ikke bruke unødvendige adjektiv, men bruke ord som stemmer med det vi ser.

Ordene fra Støre kom under arrangementet Politisk pub tidligere i uken. Fra scenen fikk statsministeren spørsmål om hva han vil si til folk som nå bekymrer seg over pågående uroligheter i verden, både militært og økonomisk.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under arrangementet Politisk pub i Oslo onsdag. (Jørn H. Skjærpe)

Støre pekte på stormaktsspillet som pågår, og et økonomisk system som er under sterkt press på grunn av Donald Trumps tollkrig, som eksempler på at verden står i en alvorlig situasjon. Men i beskrivelsene av disse, er nøkternhet viktig, gjentok han.

– Som statsminister kjenner jeg at det er fint å bruke nøkterne beskrivelser, ikke bruke adjektiver, selv om det av og til kan være fristende, sa han under Politisk pub.

– For hvis vi bruker for sterke ord, så har du ikke ord igjen når det blir mer alvorlig, poengterte Støre.

Les også: Politisk pub blir podkast

Overfor Dagsavisen kommenterte statsministeren konkret Trumps tollkrig:

– Fra norsk side ønsker vi at eskaleringen av tollsatser avtar, og at vi kommer tilbake til stabilitet, sa Støre.

Også finansminister Jens Stoltenberg (Ap) kommenterte usikkerheten tollkrigen har medført.

– Det er ingen som med sikkerhet kan si hvordan dette vil utvikle seg. Men det vi må gjøre, er å fortsatt argumentere for at økt toll ikke er bra – verken for USA, Europa eller verden, sa Stoltenberg til Dagsavisen.

Les også: Stoltenbergs advarsel: – Kommer nok aldri tilbake til der vi var

Les også: Stoltenberg om russisk Nato-trussel: – Det er de som er der ubedt

Les også: – Vi står i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig

---

Politisk pub er en lavterskel møteplass for alle som er opptatt av samfunnsspørsmål. Arrangementet er åpent for alle.

Politisk pub er et samarbeid mellom Dagsavisen, Tankesmien Agenda og Grünerløkka Arbeiderparti.

Du kan høre podkastepisoder fra hvert arrangement på Dagsavisens nettsider, eller der du vanligvis hører podkast.

---